Britney feiert mit Kim & Khloé Kardashian eine Pyjama-Party

Britney Spears (43) hat jetzt ein neues Video auf Instagram geteilt, das einen Einblick in eine gemütliche Pyjama-Party mit Kim Kardashian (45), Khloé Kardashian (41) und deren Kindern gibt. Die Sängerin lag zwischen den Realitystars in Kims Zuhause in Hidden Hills, lachte, scherzte und verteilte Küsse auf die Wangen. "Oh, wir chillen nur", sagt Britney, bevor Khloé lachend anmerkt, dass sie sich in einem "geriatrischen Bett" befinden, das auch noch vibriert. Britney bedankte sich für den schönen Abend in der Beschreibung unter ihrem Post: "Eine so herzliche, schöne, liebe Familie. Danke, dass ich mit euren Kindern spielen und mit euch zu Abend essen durfte."

Die ausgelassene Stimmung setzt sich fort, als die Kamera auf die Kinder schwenkt. Später sind Khloés Tochter True (7) und Kims jüngste Tochter Chicago (7) in Pyjamas zu sehen, die gemeinsam tanzen, während Britney sie hinter der Kamera anfeuert. Auch Kim hatte bereits zuvor Einblicke von dem Abend über ihre Instagram-Story geteilt. "Calabasas Abende", schrieb die Unternehmerin zu einem Bett-Selfie mit Khloé, Britney und deren Manager und guten Freund Cade Hudson. "Es war eine Ehre, Zeit mit euch zu verbringen!! Happy Holidays", schwärmte Britney zu dem Abend.

Britney und die Kardashians kennen sich seit den frühen 2000ern und pflegen seitdem freundschaftlichen Kontakt. Kim zeigte 2021 öffentlich ihr Mitgefühl, nachdem sie die Doku "Framing Britney Spears" gesehen hatte. "So wie die Medien in ihr Leben eingegriffen und es beeinflusst haben, kann das sehr traumatisierend sein", schrieb sie damals im Netz. Sie ergänzte: "Es kann selbst den stärksten Menschen brechen. Niemand verdient es, für Unterhaltung mit solcher Grausamkeit oder Verurteilung behandelt zu werden." Nach dem jahrelangen Trubel um Britneys Person scheinen ihr Momente wie die lockere Pyjama-Party besonders gutzutun.

IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears und Kim Kardashian, November 2025

Instagram / britneyspears Britney Spears und Khloé Kardashian, November 2025