Enthüllt: So hoch war Kelly Brooks "I'm a Celebrity"-Gage

Kelly Brook (45) wagt sich in den australischen Dschungel für die neue Staffel von ITVs "I'm a Celebrity". Trotz ihrer jahrelangen Weigerung, jemals an der Show teilzunehmen, wird sie nun am Sonntag, dem 16. November, zusammen mit neun weiteren Prominenten Teil der beliebten Serie, die von Ant und Dec moderiert wird. Laut dem Magazin Finance Monthly soll Kelly für ihren Einsatz eine beeindruckende Gage von umgerechnet 340.000 Euro erhalten. Neben ihr nehmen Stars wie Rapper Aitch, Influencer Angry Ginge und der LBC-Moderator Nick Ferrari teil.

Interessanterweise hatte Kelly noch 2018 in ihrer Radioshow bei Heart erklärt, dass sie niemals bei "I'm a Celebrity" mitmachen würde. Damals betonte sie, selbst ein großer Steuerbescheid würde sie nicht dazu bringen, sich den Herausforderungen und Essensprüfungen des Formats auszusetzen. Doch was hat ihre Meinung geändert? In einem Gespräch in Elizabeth Days Podcast "How To Fail" teilte sie kürzlich mit, dass Angst der Hauptgrund für ihre frühere Ablehnung gewesen sei. Jetzt jedoch befindet sie sich nach eigener Aussage in ihrer "Ist-mir-egal-Ära" und will das Leben genießen – inklusive dieser außergewöhnlichen Erfahrung.

Abseits ihrer TV-Projekte ist Kelly seit 2022 mit dem italienischen Model Jeremy Parisi verheiratet, den sie 2014 über Instagram kennengelernt hatte. Ihre Ehe beschreibt sie als tief verbunden, wobei die beiden großen Wert darauf legen, möglichst viel Zeit gemeinsam zu verbringen und Abende miteinander zu verbringen. In einer Episode von "Loose Women" erklärte sie: "Mein Mann und ich planen unsere Termine so, dass wir größtenteils zusammen sind." Dieses harmonische Zusammenleben und ihr Fokus auf die Partnerschaft scheinen dabei für sie ebenso wichtig zu sein wie ihre erfolgreichen beruflichen Projekte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Brook bei den Brit Awards 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Brook, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Brook und Jeremy Parisi