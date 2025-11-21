So bleibt Bikini-Model Kelly Brook mit 45 Jahren topfit

Kelly Brook (45) zeigte sich in der neuesten Folge von "I'm a Celebrity…Get Me Out of Here!" von ihrer besten Seite. Die 45-Jährige, die in den 90ern als beliebtes Bikini-Model bekannt wurde, genoss die legendäre Dschungeldusche und verblüffte ihre Zuschauer mit einem palmfarbenen Badeanzug, der ihre berühmten Kurven perfekt betonte. Dies zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. Gemeinsam mit ihren Camp-Kolleginnen Shona McGarty und Alex Scott (41) alberte sie ausgelassen herum und bewies, dass sie ihren Platz als Star in der Show mit Leichtigkeit ausfüllen kann. Kelly hielt sich nicht mit der Vorbereitung für diese Szenen zurück: Sie ließ ihre Bikinis vorab testen, um sicherzugehen, dass sie für die Kameras gut zur Geltung kommen.

Abseits der Kameras setzt Kelly auf ein einfaches Ernährungskonzept, wie sie der Daily Mail verriet. Morgens beginnt sie den Tag wahlweise mit einem Müsliriegel, einem Kaffee oder einem SlimFast-Shake, wenn es schnell gehen muss. Während mittags ebenfalls ein Ersatzshake auf ihrem Speiseplan steht, genießt sie das Abendessen in vollen Zügen – oft in Begleitung ihres Partners, der sie mit selbstgekochtem Essen und einer gemütlichen Atmosphäre begeistert. Zu ihren Fitnessgewohnheiten zählt sie ausgedehnte Spaziergänge mit dem Hund und Wanderungen. Abnehmspritzen hat Kelly hingegen eine klare Absage erteilt. In einem Podcast erklärte sie: "Ich liebe meinen Körper und bin stolz darauf, was er alles geschafft hat."

Kellys Teilnahme an der Dschungelshow ist ein bemerkenswerter Schritt in ihrer vielseitigen Karriere. Nachdem sie als Model, Schauspielerin und Moderatorin bekannt wurde, kehrte sie nun einem jahrelangen Nein zur Show den Rücken und trat einer hochkarätigen Besetzung bei. Ihre beeindruckende Gage ist dabei ein Zeichen ihres anhaltenden Star-Appeals. In Interviews zeigte sie sich stets selbstbewusst und sprach offen darüber, wie sich der öffentliche Blick auf ihr Aussehen im Lauf der Zeit verändert hat. Dass sie dabei ihren eigenen Pfad wählt und einen gesunden Umgang mit ihrem Körper pflegt, macht sie für viele zu einem besonderen Vorbild.

Getty Images Kelly Brook auf einer Filmpremiere in London

Getty Images Kelly Brook, Schauspielerin

Getty Images Kelly Brook, Model