Kelly Brook spricht offen über ihre traumatische Fehlgeburt

Kelly Brook (45) hat jetzt in einem bewegenden Interview über die wohl schwerste Erfahrung ihres Lebens gesprochen. Im Podcast "How To Fail With Elizabeth Day" enthüllte das britische Model, dass sie vor 14 Jahren eine Fehlgeburt im sechsten Monat erlitt. "Es war einfach das Schlimmste, was mir passieren konnte", gab Kelly zu. Damals war sie mit dem schottischen Rugbyspieler Thom Evans (40) liiert, der sich sehr auf die Vaterrolle freute. Doch nach diesem tragischen Verlust zerbrach ihre Beziehung. "Ich glaube nicht, dass man sich davon jemals vollständig erholt", verriet sie laut Mirror.

Wie Kelly laut Daily Mail weiter erklärte, hat sie diese Erfahrung so tief geprägt, dass sie sich keine weitere Schwangerschaft mehr vorstellen kann: "Ich dachte nur: 'Das gehört nicht mehr in meine Welt, ich möchte das nicht noch einmal erleben.'" Sie habe sich zudem bewusst dagegen entschieden, ihrem Baby einen Namen zu geben oder Erinnerungsstücke aufzubewahren. "Das ist einfach meine Art, damit klarzukommen, und ich weiß, dass viele Frauen auf ganz unterschiedliche Weise damit umgehen", sagte sie. Außerdem sprach Kelly darüber, wie wenig Fehlgeburten damals öffentlich thematisiert wurden: "Es war etwas, das man versteckt hielt. Man hatte das Gefühl, versagt zu haben. Es war sehr beschämend."

Privat hat Kelly heute in Jeremy Parisi ihr großes Glück gefunden. Das Paar heiratete 2022 nach mehreren gemeinsamen Jahren. Zuvor war Kelly in prominenten Beziehungen und mehrfach verlobt – unter anderem mit Jason Statham (58), Billy Zane (59) und David McIntosh. Besonders Jason scheint für Kelly ein ganz besonderer Partner gewesen zu sein. "Er war der Beste", schwärmte sie laut Daily Mail rückblickend. Nach turbulenten Jahren und schwierigen Zeiten scheint Kelly heute jedoch endlich ihre innere Balance gefunden zu haben – und ihren Weg mit neuer Stärke und Gelassenheit zu gehen.

Getty Images Kelly Brook im September 2018

John Phillips/Getty Images Kelly Brook auf der Weltpremiere von "Murder On The Orient Express"

