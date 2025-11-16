Von 115 Kilo: "Bauer sucht Frau"-Herbert nahm 40 Kilo ab

Herbert, einer der aktuellen Kandidaten von Bauer sucht Frau, hat eine beeindruckende Wandlung hinter sich. Der Pferdepensionsbetreiber brachte vor wenigen Jahren noch 115 Kilo auf die Waage, wie er in einem RTL-Interview berichtet. Als er bei der Arbeit zunehmend kurzatmig wurde und die gefürchtete Zahl auf der Waage sah, beschloss er, sein Leben zu ändern. "Bis hierhin und nicht weiter!", habe er sich damals gesagt. Mit der professionellen Unterstützung eines Arztes, einer Ernährungsumstellung und viel Disziplin nahm Herbert stolze 40 Kilogramm ab.

Heute wiegt Herbert nur noch 75 Kilo und fühlt sich fitter als je zuvor. Am liebsten verbringt er seine Zeit mit Joggen und E-Bike-Fahrten. Um auch zu Hause nicht aus der Übung zu kommen, hat sich der Nordhesse extra einen Hometrainer ins Wohnzimmer gestellt. Lange habe er obendrein gar keine Süßigkeiten gegessen, doch inzwischen erlaubt er sich ab und zu eine Leckerei. "Ich kann dem Eis nicht widerstehen", verrät er dem Sender mit einem Lächeln.

Herbert ist in diesem Jahr einer von 16 Single-Landwirten, die in der Datingshow ihre große Liebe suchen. Mit seinen 59 Jahren gehört er eher zu den älteren Kandidaten – und hat schon einiges erlebt. Der Tierfreund hat zwei Söhne im Alter von 15 und 17 Jahren und ist eigentlich noch verheiratet. Allerdings lebt er schon seit zwei Jahren von seiner Frau getrennt. Gegenüber RTL plauderte Herbert aus, dass er nun bereit sei, "noch einmal die große Liebe zu erleben".

RTL / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Kandidat Herbert

RTL Carola und Herbert bei "Bauer sucht Frau"

RTL Die Teilnehmer von "Bauer sucht Frau", 2025

