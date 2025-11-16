"Peinlich": Natascha Ochsenknecht schießt gegen Realitystars

Natascha Ochsenknecht (61) hat offenbar genug – und macht ihrem Ärger deutlich Luft. In ihrer Instagram-Story teilt die TV-Persönlichkeit ein Reel, das einen heftigen Streit zwischen Paulina Ljubas (28) und Gigi Birofio (26) aus der Show Germany Shore zeigt. Offensichtlich missfällt ihr, was sie dort zu sehen bekommt. Ohne Umschweife findet sie klare Worte und kritisiert den zunehmenden Trend zu lautstarken Eskalationen im Reality-TV. "So sieht mittlerweile das Niveau im Fernsehen aus. Alles für die Quote, alles für Follower", wettert sie.

Doch dabei bleibt es nicht. Mit weiteren deutlichen Worten unterstreicht sie ihre Kritik an der aktuellen Reality-TV-Entwicklung und geht mit den Beteiligten hart ins Gericht: "Sich selbst für die Allergrößten halten. Ja – die Größten in Sachen 'Peinlichkeit'. Der Klassiker: Sich danach entschuldigen. Mittlerweile Standard. Noch peinlicher: Der inszenierte Versuch, seinen A*sch zu retten. Gratulation." Ihre Aussage zeigt klar, wie sehr sie der Reality-Kosmos aufregt – und wie sehr sie sich wieder mehr Haltung und echten Inhalt wünscht.

In den vergangenen Tagen hatte der Streit zwischen den "Germany Shore"-Stars für viel Aufsehen gesorgt. Nachdem Paulina Gigi im Alkoholrausch heftig angegangen und seine damalige Freundin Vicky schwer beleidigt hatte, reagierte sie nach der Ausstrahlung schockiert über ihr eigenes Verhalten. "Diese Szene bei 'Germany Shore' ist mit Abstand die schlimmste, die es jemals von mir gab", erklärte sie online und entschuldigte sich sowohl privat als auch öffentlich bei Vicky: "Es tut mir zutiefst leid! Das ist wirklich ganz, ganz schlimm."

IMAGO / Panama Pictures Natascha Ochsenknecht, TV-Persönlichkeit

Paramount+ Paulina Ljubas, "Germany Shore"-Star

Paramount+ Gigi Birofio, "Germany Shore"-Teilnehmer 2025

