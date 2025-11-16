Aufdringlicher Fan fragt: Was sagt Nessi zu Ex Inas Zunahme?

Ina (29) und Vanessa Borck (29) waren lange Zeit ein Paar. Kurz bevor die gemeinsame Tochter geboren wurde, erlitt Ina einen schweren Schlaganfall – seither hat sie sich auch körperlich verändert. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wird Nessi jetzt von einem neugierigen Fan gefragt, was sie zur Gewichtszunahme ihrer Ex-Partnerin sagt. Nessi findet deutliche Worte: "Ganz ehrlich, was ist das bitte für eine Frage? Ich werde niemals den Körper eines anderen Menschen kommentieren – egal, ob Ex-Partnerin oder irgendwer sonst."

Dass sie sich zu diesem heiklen Thema überhaupt äußern muss, scheint Nessi zu empören. "Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie weh Körperkommentare tun können. Bei Princess Charming wurde ich als 'zu dünn' bezeichnet", erinnert sie sich und fügt hinzu: "Irgendwann hab ich gemerkt: Das Einzige, was zählt, ist, dass es mir gut geht. Und genau so ist es auch bei anderen Menschen." Über die Körper anderer zu urteilen, geht für Nessi gar nicht klar. Sie fordert: "Lasst Menschen einfach in Ruhe leben!"

Ina kämpft nach ihrem tragischen Schlaganfall in jungen Jahren noch immer mit Lähmungserscheinungen. Wie schwer es ihr fällt, körperlich wieder fit zu werden, dokumentiert sie regelmäßig in den sozialen Medien. Dort begegnen ihr aber auch immer wieder negative Kommentare zu ihrer Gewichtszunahme. Erst vor wenigen Tagen äußerte sie sich selbst ausführlich zu dem Thema und erzählte dabei auch von ihrer Vergangenheit mit Störungen des Essverhaltens.

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Nessi und Ina Borck, Ex-Partnerinnen

Anzeige Anzeige

RTL Princess Nessi bei "Princess Charming", 2025

Anzeige Anzeige