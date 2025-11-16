Neuer Film mit Lucy Hale kommt nun doch nach Deutschland

Lucy Hale (36), bekannt aus der Erfolgsserie Pretty Little Liars, sorgt mit ihrem neuen Film "F*** Marry Kill" für Aufruhr – diesmal aufgrund einer chaotischen Veröffentlichungsgeschichte. Ursprünglich sollte die schwarzhumorige Thriller-Komödie bereits im Juli 2025 über Amazon Prime Video in Deutschland verfügbar sein. Trotz einer offiziellen Ankündigung wurde der Streifen jedoch nie ins Programm aufgenommen. Jetzt gibt es gute Nachrichten für Fans: Der Verleih Wild Bunch Germany hat den Film zur FSK-Prüfung vorgelegt, was erfahrungsgemäß auf einen baldigen Release auf DVD oder Blu-ray hindeutet, wie Filmstarts berichtet. Überraschend ist dabei die Altersfreigabe: Während der Film in den USA ein R-Rating erhielt, gab die FSK in Deutschland eine Freigabe ab 12 Jahren.

"F*** Marry Kill" erzählt die spannende Geschichte von Eva Vaughn, dargestellt von Lucy Hale. Die Protagonistin, eine True-Crime-Enthusiastin, lässt sich an ihrem 30. Geburtstag von ihren besten Freunden dazu überreden, die Welt der Dating-Apps zu erkunden. Ihr romantisches Abenteuer wird jedoch schnell zu einem Albtraum, als Hinweise aus ihrem Lieblings-True-Crime-Podcast darauf hindeuten, dass einer ihrer potenziellen Dates der berüchtigte Swipe-Right-Killer sein könnte. Gemeinsam mit ihren Freunden versucht sie, die Wahrheit hinter den Morden aufzudecken und herauszufinden, ob sie es mit einem Casanova, einem Traummann oder einem gefährlichen Mörder zu tun hat.

Für Lucy ist dies nicht der erste Ausflug ins Genre des Nervenkitzels. Die Schauspielerin hat sich in Hollywood mit vielseitigen Rollen einen Namen gemacht, vor allem durch ihre Darstellung der Aria Montgomery in "Pretty Little Liars". Abseits der Leinwand arbeitet sie derzeit im Vereinigten Königreich an einem weiteren Horror-Film unter der Regie von David Slade, bekannt aus Black Mirror. Für ihre Fans ein klarer Beweis, dass Lucy nicht nur ein Händchen für spannende Projekte hat, sondern auch weiterhin für Überraschungen sorgt – sei es auf der großen Leinwand oder durch das Veröffentlichungskarussell um "F*** Marry Kill".

Getty Images Lucy Hale, Schauspielerin

Getty Images Lucy Hale beim Screening von "F Marry Kill" 2025

Getty Images Lucy Hale bei den Fashion Trust U.S. Awards 2025