US-Staffel ohne Ehen: "Love Is Blind"-Fans fordern Absetzung

Die neueste Staffel der Reality-Serie Love Is Blind sorgt für großen Unmut unter Fans. Das Finale der neunten Staffel, das am vergangenen Mittwoch bei Netflix Premiere feierte, enttäuschte die Zuschauer auf ganzer Linie. Zum ersten Mal in der Geschichte der Show endete die Staffel ohne ein einziges Jawort der Finalpaare am Altar. Weder Ali und Anton, Kalybriah und Edmond noch Megan und Jordan entschieden sich füreinander, sodass keine der Beziehungen Bestand hatte. Besonders frustriert reagierten Fans in den sozialen Medien und forderten die Absetzung der Serie.

Auf Plattformen wie X äußerten viele ihre Enttäuschung und machten die Auswahl der Kandidaten für das Scheitern verantwortlich. "Kein einziges Paar hat geheiratet! Liebe ist definitiv nicht blind! Bitte cancelt die Show!", schrieb ein Nutzer. Andere erinnerten wehmütig an Lauren Speed und Cameron Hamilton aus der ersten Staffel, die auf dem Höhepunkt des Erfolgs der Show geheiratet hatten und erst kürzlich Eltern wurden. Zuschauer zeigten sich zudem besonders wütend auf Kandidatinnen wie Kacie, die ihrem Partner Patrick nach großer Zuneigung im Pod später vorwarf, dass es ihr an körperlicher Anziehung mangele, oder Anna, die Patrick kommentarlos verließ. Diese Erlebnisse verstärkten die Kritik, dass die Show nicht mehr funktioniere.

Trotz der massiven Reaktionen und der Rufe nach einer Absetzung plant Netflix weiterhin mit "Love Is Blind". Bereits im Vorfeld hatte der Streamingdienst einer zehnten Staffel zugestimmt. Auch die Hosts Nick (51) und Vanessa Lachey (44), die seit Beginn der Show dabei sind, sollen erneut moderieren. Obwohl viele Fans schon lange auf den Herausforderungen der Show herumreiten, bleibt sie ein fester Bestandteil von Netflix' Reality-Portfolio – für einige offenbar länger, als es willkommen ist.

