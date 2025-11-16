Melanie Griffith schwärmt von Traumhochzeit ihrer Tochter

Stella Banderas (29) und ihr langjähriger Partner Alex Gruszynski haben am 18. Oktober in Spanien den Bund fürs Leben geschlossen. Die Hochzeit der Tochter von Melanie Griffith (68) und Antonio Banderas (65) fand in einer alten spanischen Kirche statt und wurde zu einem wahrhaft unvergesslichen Ereignis. Antonio führte seine Tochter zum Altar und Melanie beschrieb die Feier in sozialen Medien als "freudvoll, liebevoll und großartig". Auf Instagram teilte die Schauspielerin Einblicke in den besonderen Tag, darunter unvergessliche Momente wie die Vorbereitungen der Braut, emotionale Augenblicke während der Zeremonie und ihre eigenen Eindrücke als stolze Mutter.

Auch Stella und Antonio teilten auf ihren Accounts Eindrücke des besonderen Tages. Antonio veröffentlichte eine Bilderreihe, die die Reise mit seiner Tochter von der Kindheit bis zu ihrem Hochzeitstag zeigte: "Die Hochzeit meiner Tochter Stella hat sich zu einem herzlichen Familientreffen entwickelt – emotional, freudig und voller Lachen." Stella zeigte sich dankbar für die Unterstützung aller Anwesenden: "Es war das heiligste, wärmste und besonderste Erlebnis meines Lebens", schrieb sie. Die Braut legte besonderen Wert auf die Symbolik und Sprache innerhalb der Feierlichkeiten, um den Ritualen der Ehe zu gedenken.

Stella und Alex, die sich bereits im Vorschulalter in Los Angeles kennenlernten, feierten drei Tage lang mit Familie und Freunden. Besonders dankte Stella in ihrer Nachricht ihren Eltern Melanie und Antonio, die sie als die "coolsten, großzügigsten und liebevollsten Menschen der Welt" beschrieb. Das frisch verheiratete Paar hatte im August 2024 seine Verlobung mit einer romantischen Fotoserie auf Instagram angekündigt, bei der die leuchtende Vorfreude bereits spürbar war. Ihre Liebe krönte nun eine idyllische Hochzeit, die allen Beteiligten unvergesslich bleiben wird.

Getty Images Stella Banderas mit ihren Eltern Melanie Griffith und Antonio Banderas im August 2012

Kevin Winter / Staff / Getty Images Antonio Banderas, Melanie Griffith und Tochter Stella in Hollywood 2002

Instagram / melaniegriffith Stella Banderas und ihr Partner Alex Gruszynski