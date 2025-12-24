Leonardo DiCaprio hat "Titanic" noch nie gesehen

Leonardo DiCaprio (51) hat in einem aktuellen Interview mit Jennifer Lawrence (35) für das Format "Actors on Actors" von Variety und CNN eine überraschende Enthüllung gemacht: Der Schauspieler hat seinen berühmten Film Titanic noch nie angesehen. Auf die Frage von Jennifer, ob er den Blockbuster jemals wieder geschaut habe, erklärte der 51-Jährige: "Nein. Ich habe ihn noch nie gesehen." Jennifer zeigte sich erstaunt und ermutigte ihn: "Oh, das solltest du. Ich wette, du könntest ihn jetzt anschauen, er ist so gut." Leonardo fügte hinzu: "Ich schaue meine Filme eigentlich nicht."

Bereits zuvor hatte Leonardo in einem Gespräch mit Esquire erwähnt, dass er generell selten seine eigenen Filme anschaut. Einzige Ausnahme sei "Aviator", den er öfter gesehen habe, da es für ihn ein Meilenstein seiner Karriere gewesen sei. Der von James Cameron (71) inszenierte "Titanic" aus dem Jahr 1997 ist bis heute einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten und katapultierte auch die Hauptdarsteller Leonardo und Kate Winslet (50) zu weltweitem Ruhm. Die Produktion überschnitt sich seinerzeit mit Paul Thomas Andersons (55) "Boogie Nights", für den Leonardo ursprünglich im Gespräch gewesen war, sich dann aber für das Drama um den Untergang der Titanic entschied.

Abseits seiner Leinwandprojekte hat Leonardo deutlich gemacht, dass er nicht die Absicht hat, selbst Regie zu führen. Während er bei der Veranstaltung "A Year in TIME" offen äußerte, sich diesem kreativen Druck nicht gewachsen zu fühlen, schätzt er die Zusammenarbeit mit Regisseuren wie Martin Scorsese (83) umso mehr. Seinen Wunsch, ein tieferes Verständnis für die Arbeit hinter der Kamera zu entwickeln, hatte er bei diesem Anlass dennoch eingeräumt. Doch auch ohne Regiestuhl hinterlässt Leonardo seit Jahrzehnten einen bleibenden Eindruck – selbst, wenn er sich davon dann nicht persönlich auf großer Leinwand überzeugen will.

Getty Images Leonardo DiCaprio, April 2025

Filmplakat zum Film "Titanic" mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet

Getty Images Leonardo DiCaprio bei den Filmfestspielen in Cannes 2023