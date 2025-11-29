Leonardo, Tobey und Vittoria: Glamouröse Nacht in Malibu

Leonardo DiCaprio (51) hat den Abend vor Thanksgiving im noblen Nobu-Restaurant in Malibu verbracht. Begleitet wurde der Schauspieler dabei von seiner Freundin Vittoria Ceretti (27) und seinem langjährigen Weggefährten Tobey Maguire (50). Während Leonardo in einem eher unscheinbaren Outfit aus schwarzer Kappe, Maske, weißem Shirt und einer dunklen Jacke erschien, setzte Tobey auf eine ähnliche lässige Kombination mit Kappe und Sweatshirt. Vittoria hingegen zog die Blicke auf sich mit einem eleganten Pelzmantel über einem weißen Top, das sie in eine dunkle, taillierte Hose gesteckt hatte.

Die Beziehung zwischen Leonardo und dem italienischen Model besteht seit zwei Jahren. Wie aus dem Umfeld der beiden zu vernehmen ist, bringt Vittoria eine frische Dynamik in das Leben des Hollywood-Stars: Sie beeindruckt ihn durch ihre eigenständige Art und ihre hohen Ansprüche. Bemerkenswert ist auch die enge Beziehung, die sie zu Leonardos Mutter Irmelin Indenbirken aufgebaut hat. In früheren Interviews wurde deutlich, dass die beiden Partner eine Verbindung teilen, die auf gegenseitigem Respekt und Wertschätzung basiert, so Daily Mail. Zuvor war Leonardo in einer längeren Beziehung mit der italienischen Schauspielerin Camila Morrone (28), die im Jahr 2022 endete.

Für Leonardo und Tobey war das gemeinsame Dinner im Nobu sicherlich nicht das erste Zusammensein abseits des Rampenlichts. Die beiden werden regelmäßig als unzertrennliche Freunde beschrieben, ihre Verbundenheit reicht weit über Hollywood-Partys und Veranstaltungen hinaus. Erst kürzlich wurden sie in London bei einer Feier im exklusiven Annabel’s Club gesichtet, wo sie gemeinsam im Kreise von Fans und Bekannten durch die Nacht tanzten. Tobey, der sich selbst gerne aus der Öffentlichkeit zurückhält, begleitet Leonardo regelmäßig bei privaten Aktivitäten und scheint für den Schauspieler eine wichtige Stütze in seiner oft hektischen Welt zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Tobey Maguire und Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Vittoria Ceretti, Model

Anzeige