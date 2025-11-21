Jennifer Lawrence schwärmt von DiCaprios neuem Thriller

Jennifer Lawrence (35) hat den neuen Film von Leonardo DiCaprio (51) in den höchsten Tönen gelobt. Der Action-Thriller "One Battle After Another", der im November Premiere feierte, sei ihrer Aussage nach "der beste Film, den ich je gesehen habe". In einem Gespräch bei BAFTA Playback teilte die Schauspielerin ihre Begeisterung mit und erzählte von der besonderen Atmosphäre im Kino: "Als der Film zu Ende war, applaudierten alle." Sie erlebte die Vorführung gemeinsam mit ihrem Ehemann Cooke Maroney (41), der die Karten bereits zwei Wochen im Voraus besorgt hatte. Für Jennifer war es ein unvergesslicher Abend, den sie besonders ihrem Mann dankte: "Ich konnte nur immer wieder sagen: Danke für dieses Erlebnis."

Der Film stammt aus der Feder von Paul Thomas Anderson (55) und basiert auf Thomas Pynchons Roman "Vineland". Jennifer war fasziniert von Thomas` Arbeit und den vielschichtigen Charakteren: "Seine Figuren sind so greifbar, so lebendig – man fühlt sich mitten in der Geschichte." An Leonardos Seite sind auch Sean Penn (65), Regina Hall (54), Benicio del Toro (58) und Teyana Taylor (34) zu sehen. Insbesondere die Leistungen des Casts hob Jennifer hervor: "Die Schauspieler sind unglaublich." Der Film, der in den USA bereits ausgezeichnete Kritiken erhielt, hält derzeit eine Bewertung von 94 Prozent auf der Plattform Rotten Tomatoes. Leo spielt Bob Ferguson, einen ehemaligen Revolutionär, der von Seans Charakter Steven Lockjaw gejagt wird.

Abseits ihres Lobes für Leos Werk ist Jennifer selbst in diesem Herbst mit einem neuen Film vertreten. In "Die My Love", inszeniert von Lynne Ramsay, verkörpert sie eine junge Mutter, die gegen schwere postpartale Depressionen kämpft, während ihre Ehe belastet wird. Ihre persönlichen Erfahrungen als Mutter flossen in diese Rolle ein, wie sie in einem Interview verriet. Seit 2019 ist die Schauspielerin mit Cooke verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. Gemeinsam scheinen die beiden ein besonderes Faible für Kinoabende zu haben – eine Leidenschaft, die ihnen auch den Genuss von Leos Film beschert hat.

Getty Images Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence bei der "Don't Look Up"-Premiere in New York, Dezember 2021

Getty Images Leonardo DiCaprio im Mai 2025

Splash News / ActionPress Jennifer Lawrence und Cooke Maroney