Leonardo DiCaprios Tipp: So bleibt man lange im Geschäft

Leonardo DiCaprio (51) hat seinen Ratschlag für die nächste Generation von Schauspielerinnen und Schauspielern gegeben und dabei vor einem entscheidenden Fehler gewarnt: Überpräsenz. Dem Magazin Deadline erklärte der Oscar-Preisträger, dass es essenziell sei, die Karriere langfristig zu planen. "Es ist ein Marathon, kein Sprint", betonte er und fügte hinzu, dass die überlegte Auswahl von Rollen über Jahrzehnte hinweg entscheidend sei, um ein nachhaltiges Werk aufzubauen. Er sprach auch offen über seine eigene Anfangszeit, als er lukrative Rollenangebote ausschlug, um stattdessen in anspruchsvolleren Projekten mitzuwirken.

Ein einprägsames Beispiel dafür war seine Entscheidung, eine Rolle im Film Hocus Pocus abzulehnen, obwohl sie ihm die bislang höchste Bezahlung seiner Laufbahn eingebracht hätte. Stattdessen entschied sich Leonardo damals für "Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa", eine Rolle, die ihm seine erste Oscar-Nominierung einbrachte. Für den Schauspieler war dies ein wichtiger Wendepunkt. Nach dem Erfolg von Titanic hatte er die Freiheit, seine Projekte selbst auszuwählen. Der Hollywoodstar, der auf eine Karriere mit außergewöhnlichen Filmen wie "The Revenant" oder "Inception" zurückblickt, erklärte außerdem, dass die Zeiten durch Social-Media-Kanäle, die mehr Einblicke in das Privatleben von Stars bieten, wesentlich komplexer geworden seien.

Heute, nach Jahrzehnten im Filmgeschäft, nimmt sich Leonardo bewusst mehr Freiheiten bei seiner Rollenauswahl. Zwar liebt er sein Handwerk noch immer, jedoch wolle er "kürzer treten", wie er gegenüber dem Magazin People verriet. Dennoch könne er einmalige Gelegenheiten nicht ausschlagen, wie die Zusammenarbeit mit Regisseur Paul Thomas Anderson (55) in seiner kommenden Komödie. Leonardo lobte die Zeitlosigkeit seiner Werke und erklärte, dass wahre Kunst jene sei, die bleibe: "Awards können kommen und gehen, aber diese Filme, über die man noch spricht und nachdenkt, das ist das, wofür wir Schauspieler brennen."

Getty Images Leonardo DiCaprio bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Getty Images Kate Winslet, James Cameron und Leonardo DiCaprio bei den Golden Globes 1998

Getty Images Leonardo DiCaprio im Januar 2024