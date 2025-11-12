Nach Zoff: Dieser Realitystar muss "Der Promihof" verlassen

Beim großen Ausmisten von Der Promihof spitzt sich die Lage erneut zu: Pinar Sevim und Nadja Großmann landen nach den Stimmen ihrer Mitstreiter auf einem Patt – und plötzlich liegt das Schicksal der beiden in den Händen von Cosimo Citiolo (44). Der Realitystar hat das letzte Wort und entscheidet, wer die Show verlassen muss. Dabei macht er deutlich, dass er "nichts gegen Pinar" habe, aber mit Nadja noch eine alte Rechnung offen sei. Hintergrund ist ein Vorfall bei The Power, bei dem Nadja ihn als "Quasimodo" bezeichnete. Cosimo begründet seine Entscheidung mit klaren Worten: "Du gehst immer noch auf Menschen los, die auch Schwächen haben, und das hast du heute auch bewiesen." Damit fällt die Wahl auf Nadja – sie muss den Hof verlassen.

Dabei hatte es zwischen der Love Fool-Bekanntheit und Cosimo zwischenzeitlich sogar nach einer Annäherung ausgesehen. Bei einer gemeinsamen Spielrunde konnten sie 11.200 Euro für das Team einspielen und schienen sich dabei gut zu verstehen. Doch während diese Zusammenarbeit im Team scheinbar für einen kurzen Waffenstillstand sorgte, stellte Cosimo im Anschluss klar: "Jetzt hat sich die Situation zwar verbessert hier drin: Sie ist nett. Wir haben zusammen gespielt – aber Hand geben heißt ja nicht, ich gehe mit ihr Kuchen essen." Seine Entscheidung bringt Nadja endgültig zur Weißglut. "Ich bin einfach voll enttäuscht. Die Begründung ist genauso fake, wie der Charakter von manchen hier drin", wettert sie nach ihrem Rauswurf.

Tatsächlich hatten Cosimo und Nadja vor ihrem großen Streit auf dem Promihof noch ganz andere Töne angeschlagen. Noch vor Kurzem gingen beide aufeinander zu und suchten das Gespräch, um den alten Zoff im Rahmen von "The Power" endlich zu begraben. "Als Cosimo in der Küche auf mich zukam, fand ich, es war ein tougher Move von ihm. Ich wusste, er ist eigentlich sehr stolz und er macht so etwas nicht. Deswegen war es eine feine englische Art von ihm", erklärte Nadja damals im Einzelinterview. Auch Cosimo zeigte sich offen für einen Neuanfang: "Ich glaube nicht, dass wir privat Freunde werden. Aber ich mache einen ersten Schritt", sagte der ehemalige DSDS-Kandidat damals.

