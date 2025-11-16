Schwangere Chanel Silberberg berichtet von Nahtoderfahrung

Chanel Silberberg (24), bekannt aus Germany's Next Topmodel und als erfolgreiche Influencerin, hat eine schockierende Geschichte mit ihren Fans geteilt: Während ihrer Jugend geriet sie wegen der Erkrankung Morbus Crohn in Lebensgefahr. Die heute 24-jährige Schwangere berichtete, dass Ärzte trotz früher Anzeichen wie Bauchschmerzen und Blut im Stuhl zunächst nicht die richtige Diagnose stellten. Ihr Zustand verschlechterte sich, bis sogar Gewebe in ihrem Körper abzusterben begann. Nach einer Notoperation und einem künstlichen Koma setzten die Mediziner alles daran, ihr Leben zu retten.

Aus dieser lebensbedrohlichen Situation resultierten jedoch auch außergewöhnliche Erlebnisse: Chanel erzählt, sie habe während des Komas eine Nahtoderfahrung gemacht. Sie sah sich in einer friedlichen Umgebung und begegnete ihrer verstorbenen Großmutter, die sie nie kennengelernt hatte. "Sie wollte unbedingt, dass ich mit ihr mitgehe", schildert Chanel, doch sie habe sich entschieden, zu ihrer Mutter zurückzukehren. Überraschenderweise erfuhr sie nach dem Aufwachen, dass ihr Hund, der sie in diesem Traum begleitet hatte, in jener Nacht gestorben war. Die Ärzte bestätigten, dass ihr Körper kurzzeitig klinisch tot war – eine bewegende Wendung in ihrem Leben.

Heute blickt Chanel optimistisch in die Zukunft. Trotz ihrer Erkrankung, die sie durch zahlreiche Operationen geprägt hat, hat sie für sich ein erfülltes Leben geschaffen. Neben ihrer Karriere gibt es auch privat große Neuigkeiten: Sie und ihr Partner Tom erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Für Chanel, die offen über ihre Vergangenheit berichtet, gilt diese Schwangerschaft als "Riesenwunder". Mit ihrer Offenheit berührt sie ihre Fans und inspiriert andere, auch die schwierigen Seiten des Lebens anzunehmen – immer mit dem Fokus auf neue Hoffnung und Lebensfreude.

Anzeige Anzeige

Instagram / chanelsilberberg Chanel Silberberg, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / chanelsilberberg Chanel Silberberg, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Instagram / chanelsilberberg Chanel Silberberg und ihr Partner Tom, August 2025

Anzeige