Team feiert LeBron James' 41. Geburtstag mit Lied & Krönchen

Überraschung zum Trainingsende in Los Angeles: LeBron James (41) startete am Dienstag in sein zweiundvierzigstes Lebensjahr, und die Lakers ließen es sich nicht nehmen, ihrem Superstar einen lauten Geburtstagsmoment zu schenken. Kurz bevor die Einheit vorbei war, stimmte das Team "Happy Birthday" an – angeführt von Rookie Adou Thiero, der spontan nach vorn trat und den Ton vorgab. Auf dem Tisch stand eine Torte mit King-James-Logo und kleiner Krone, wie ein Video-Clip auf Instagram zeigt. Gefeiert wurde in der Halle, der Rest sollte später kommen – denn LeBron hatte noch etwas vor.

Die Lakers zeigten in dem Clip die kleine Feier nach dem Workout, inklusive der Torte und des Chors aus dem Team. Adou, frisch im Profi-Alltag, meisterte den Auftritt am Mikro, während der vierfache Champion lachend danebenstand. Der Abend versprach keine Ruhe: LeBron wollte seinen Ehrentag im Spiel gegen die Detroit Pistons in der Crypto.com Arena verbringen – mit der Chance auf den nächsten Sieg. In Gesprächen am Vortag hatte der Forward außerdem einen seltenen Blick nach vorn gewährt. "Ich bin in einem Duell mit der Zeit, und ich würde gern sagen, dass ich ihn auf dem Back Nine verhaue", sagte er laut TMZ Sports. Den Gedanken an das Karriereende wischte er nicht weg, er deutete ihn an – "eher früher als später" –, doch die Gegenwart gehört noch immer dem Kampf auf dem Parkett.

Auch abseits des Spielfelds lässt LeBron seine Fans immer wieder an seinem Privatleben teilhaben. Schon vor drei Monaten sprach der Basketballer im Podcast "360 with Speedy" ungewohnt offen über seine Ehe mit Savannah. "Eine Beziehung ist niemals vollkommen perfekt", erklärte er im Gespräch mit Speedy Morman. Für LeBron kommt es vor allem darauf an, gemeinsam durch schwierige Phasen zu gehen. "Wenn man bereit ist, an den Problemen zu arbeiten, dann macht das alles umso wertvoller", betonte der NBA-Star. Die Partnerschaft, die einst in der Highschool-Zeit begann, habe schon viele Höhen und Tiefen erlebt. "Es ist nicht immer eine Blumenwiese", räumte der dreifache Familienvater ein.

Anzeige Anzeige

Getty Images LeBron James im Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Sacramento Kings in der Crypto.com Arena Los Angeles, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images LeBron James mit den Los Angeles Lakers nach dem Sieg über die Toronto Raptors in der Scotiabank Arena, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images LeBron James und Savannah James im Mai 2025