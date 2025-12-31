2025 Mama geworden: Rebecca Ries blickt emotional zurück

Rebecca Ries lässt zum Jahresende die vergangenen Monate Revue passieren – und teilt dabei intime Worte mit ihren Followern. Die Influencerin wurde 2025 zum ersten Mal Mutter und spricht auf Instagram über das, was sie bewegt hat, wo sie steht und mit wem sie ins neue Jahr geht: mit Sohn Malik an ihrer Seite. In ihrer Story beschreibt Rebecca das Jahr als eine Zeit großer Gefühle, mit Höhepunkten und Tiefen, Veränderungen und Neuanfängen. "Das Schönste von allem: Die Geburt von Malik. Mit ihm begann mein neues Leben", schreibt sie und macht klar, dass ihr Kind ihr größtes Glück ist. Zugleich blickt sie auch auf schmerzhafte Momente: Kurz nach der Geburt trennte sie sich vom Vater des Jungen, Gök Göker.

In weiteren Zeilen wird deutlich, wie sehr diese Trennung sie gefordert hat. "Ein Moment, der wehgetan hat und viel Kraft gekostet hat. Doch auch daraus bin ich gewachsen", hält Rebecca fest und gibt damit Einblick in ihren emotionalen Prozess. Sie betont, dass das Jahr nicht perfekt gewesen sei, aber echt – und dass sie dafür dankbar sei. Für die kommenden Wochen und Monate setzt sie auf Klarheit und Zuversicht: "Ich lasse los, was mir nicht mehr guttut", erklärt sie in ihrer Story, um direkt anschließend ihren Fokus zu benennen: Liebe, Stärke, Erinnerungen – und der Start in ein neues Kapitel, Hand in Hand mit ihrem "kleinen Wunder". Der Tenor: Mama-Sein sei manchmal anstrengend und überwältigend, vor allem aber wunderschön.

Abseits der aktuellen Einblicke ist über Rebecca bekannt, dass sie seit der Schwangerschaft sehr offen über ihre Gefühlswelt spricht und persönliche Veränderungen nicht ausblendet. In der Vergangenheit schilderte die Social-Media-Bekanntheit, wie intensiv die Zeit rund um die Geburt war und wie stark sie die neue Rolle geprägt hat. Freundinnen und Freunde beschreiben sie als jemand, der Nähe sucht und auf ehrliche Kommunikation setzt, besonders wenn es um Familie geht. Dass Malik ihr Halt gibt, zeigt sich in ihren Worten über Momente zwischen Alltag und Ausnahmezustand, über schlaflose Nächte und erste Male, die man nie vergisst. Für die Influencerin steht fest: Die wichtigsten Pläne schmiedet sie derzeit im Kleinen – zuhause, mit ihrem Sohn.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, TV-Bekanntheit

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries im Dezember 2024