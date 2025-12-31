Baby-Countdown: Hayley Erbert teilt letzte Babybauchbilder

Hayley Erbert zählt die Tage bis zur Geburt und schenkt ihren Fans zum Jahresende noch einmal einen intimen Blick auf ihre Schwangerschaft. Die Tänzerin, 31, teilte am Dienstag, 30. Dezember, auf Instagram eine Serie liebevoll arrangierter Polaroids, die ihren wachsenden Bauch vom frühen Start bis in die späten Wochen zeigen. In Jeans und Sport-BH posiert sie mal allein, mal gemeinsam mit Ehemann Derek Hough (40), 40, der auf einem Foto zärtlich ihre Kugel hält, während die beiden sich küssen. Dazu schrieb Hayley: "This pregnancy! Forever in awe of my body!" und zeigte in weiteren Schnappschüssen mit einem Augenzwinkern, wie sich "SEHR schwanger" anfühlt. Unter den Kommentaren meldete sich auch Schwägerin Julianne Hough (37): "You are magic."

Die Bildreihe ist der emotionale Schlusspunkt einer Schwangerschaft, die das Paar offen begleitet hat: Kurz vor Weihnachten inszenierten Hayley und Derek "Last Christmas Eve – just you and me" vor ihrem leuchtenden Baum und machten klar, dass aus zwei ganz bald drei werden. Bereits im Juli hatten die beiden die Baby-News mit einem gemeinsamen Video verkündet, in dem Hayley Ultraschallfotos in die Kamera hielt. In TV-Auftritten schwärmte Derek anschließend von seiner Vorfreude aufs Vatersein. Auf Instagram sorgen die jüngsten Fotos nun für zusätzliche Spannung bei den Fans, die die Kommentare mit liebevollen Glückwünschen fluten.

Abseits der aktuellen Babybauchbilder zeigt sich, wie sehr die beiden die kommende Rolle als Eltern gemeinsam angehen. Nach schweren gesundheitlichen Herausforderungen in der Vergangenheit stellte Hayley immer wieder heraus, wie selbstverständlich Derek an ihrer Seite Verantwortung übernimmt. Das Paar bereitet sich mit viel Ruhe und Nestbau auf die Geburt vor, setzt auf Unterstützung und klare Routinen und bewahrt sich dabei den typischen Humor, der auch in den neuen Fotos steckt. Privat wirken die beiden als eingespieltes Team, das Zärtlichkeit und Leichtigkeit verbindet: eine Hand auf Hayleys Bauch, ein Lächeln im richtigen Moment, ein Kuss vor dem Tannenbaum – kleine Gesten, die verraten, wie sehr sie sich auf ihr erstes gemeinsames Kapitel als Familie freuen.

Anzeige Anzeige

Imago Hayley Erbert und Derek Hough bei der Weltpremiere von "Tron Ares"

Anzeige Anzeige

Instagram / hayley.erbert Hayley Erbert und ihr Ehemann Derek Hough

Anzeige Anzeige

Instagram / hayley.erbert Hayley Erbert, Tänzerin