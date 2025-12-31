Davina McCall will das "Horrorjahr" 2025 hinter sich lassen

Davina McCall und ihr Ehemann Michael Douglas blicken auf eine Zeit zurück, die sie beide am liebsten so schnell wie möglich vergessen würden. In einem gemeinsamen Instagram-Livestream, den Michael während eines Haarschnitts für die Moderatorin filmte, sprachen die beiden offen darüber, wie sehr sie sich wünschen, dass das "Horrorjahr" 2025 endlich vorbei ist. In ihrem Haus in London scherzten sie vor laufender Kamera miteinander, während Michael Davina die Haare schnitt und mit den Fans plauderte. Doch hinter der guten Laune steckt ein schweres Jahr: Davina bekam erst die Diagnose eines Hirntumors und dann auch noch Brustkrebs, Michael stand die ganze Zeit an ihrer Seite. Trotzdem planen die beiden für den Jahreswechsel eine kleine Silvesterparty im engsten Kreis und versuchen, dem Ende des Jahres noch einen schönen Moment abzugewinnen.

In dem Livestream erklärte Michael, er könne es kaum erwarten, dass dieses Jahr endet, und Davina stimmte ihm sofort zu. Die TV-Frau hatte im November öffentlich gemacht, dass bei ihr eine sogenannte Kolloidzyste, ein seltener Hirntumor, entfernt worden war – ein Eingriff, der sechs Stunden dauerte. Fast genau ein Jahr später folgte die nächste Hiobsbotschaft: ein Knoten in der Brust, den sie während der Dreharbeiten zu The Masked Singer ertastete und der sich bei einer Biopsie als Brustkrebs herausstellte. Nach einer Lumpektomie und der Nachricht, dass der Tumor sehr früh entdeckt und vollständig entfernt worden sei, zeigte sich Davina zwar erleichtert, muss aber im Januar noch eine fünftägige Strahlentherapie als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme durchstehen. Gegen Ende des Livestreams nutzte sie die Gelegenheit, um sich emotional an ihre Community zu wenden: "Michael und ich möchten uns bei euch bedanken, ihr habt Michael sehr unterstützt und das hat ihm viel bedeutet", erklärte sie in dem Video und betonte, wie viel es ihr bedeutet, dass Fans in schweren Momenten sowohl ihr als auch Michael so viel Zuspruch geschickt haben.

Vor rund drei Wochen überraschten die Moderatorin und der Friseur ihre Fans mit einer großen Neuigkeit: Die beiden hatten ganz still und heimlich geheiratet. Wie The Sun berichtete, entschieden sich Davina und Michael für eine intime Zeremonie. "Ihre Hochzeit war perfekt, genau so, wie sie es sich gewünscht hatten. Sie wählten einen kleinen Veranstaltungsort in der Nähe ihres Hauses und luden nur etwa zehn ihrer Freunde und Verwandten ein, um mit ihnen zu feiern", plauderte ein Insider gegenüber dem Blatt aus. Nach einem Tag voller Freude kehrte direkt wieder der Alltag ein – und am nächsten Tag waren die frisch Vermählten selbst auf einer Hochzeit zu Gast.

Getty Images Davina McCall bei den NTA's 2025 in der O2 Arena in London

Getty Images Davina McCall und Michael Douglas bei den Brit Awards 2025 in London

Getty Images Davina McCall und Michael Douglas bei Pete Tongs "Ibiza Classics" 10th Anniversary Show in der Royal Albert Hall, London