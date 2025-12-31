Macaulay Culkin zieht klare Grenzen bei Begegnungen mit Fans

Macaulay Culkin (45) hat in einem neuen Interview klargemacht, wie er sich Begegnungen mit Fans im Alltag vorstellt – und wo für ihn endgültig Schluss ist. In der aktuellen Folge des Podcasts "Smartless" von Jason Bateman (56) und Will Arnett (55) erzählt der Kevin – Allein zu Haus-Star, dass er nur aus dem Haus geht, wenn bestimmte Regeln feststehen. "Sprich mich nicht an, wenn ich am Esstisch sitze. Das mag ich nicht. Sprich mich nicht an, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin", erklärt Macaulay dort. Besonders empfindlich ist der Schauspieler, wenn Fans ihm sogar auf die Toilette folgen: Das gehe für ihn gar nicht, betont er deutlich. Mit seiner Partnerin Brenda Song (37) hat Macaulay zwei Söhne, Dakota und Carson, mit denen er so normal wie möglich durchs Leben gehen möchte.

Im Gespräch mit Jason und Will macht der frühere Kinderstar deutlich, dass er selbst bestimmen will, wie nah ihm Fremde kommen dürfen. Über die Jahre habe er gelernt, dass nicht die Fans, sondern er selbst den Ton angibt: "Ich bin für den sozialen Vertrag verantwortlich. Ich leite diese Begegnung", sagt er im Podcast. Ganz ohne Hollywood-Glamour geht es bei ihm zu Hause aber nicht: Seine beiden Jungs sind riesige Fans von "Kevin – Allein zu Haus". Nach einem speziellen Screening zum 35. Jubiläum des Films erzählte Macaulay im Rahmen eines Q&A im Academy Museum, dass Dakota und Carson den Klassiker nur "Kevin" nennen und ihren Papa beim Schauen für "wirklich witzig" halten.

Die kindliche Begeisterung möchte der Schauspieler so lange wie möglich bewahren. Dem Hollywood Reporter zufolge verriet Macaulay, dass er seinen Söhnen noch nicht erklärt hat, dass er selbst Kevin spielt – er will "die Magie am Leben halten". Statt auf den Film zu achten, beobachtet er beim gemeinsamen Gucken lieber ihre Augen und ihr Lachen und fühlt sich stolz, Teil von etwas zu sein, das nun schon mehrere Generationen begleitet. In seinem Alltag als Papa legt Macaulay großen Wert darauf, seinen Kindern Sicherheit, Rückhalt und Wertschätzung zu geben – ein privates Umfeld, in dem klare Grenzen nach außen und viel Wärme nach innen offenbar Hand in Hand gehen.

Getty Images Macaulay Culkin bei der Premiere von Staffel zwei von "Fallout" im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song bei der Academy Museum Gala in Los Angeles, Oktober 2025

Getty Images Bei einer Sondervorführung in Los Angeles