Acht Tage im Koma: Chevy Chase kämpfte damals ums Überleben

Chevy Chase (82), bekannt aus der Weihnachtskomödie "Schöne Bescherung", enthüllt in einer neuen Dokumentation, wie dramatisch das Jahr 2021 für ihn und seine Familie war. Der Schauspieler erlitt ein lebensbedrohliches Herzversagen, woraufhin er für fünf Wochen im Krankenhaus behandelt wurde – acht Tage davon verbrachte er in einem künstlichen Koma. Die Ärzte machten der Familie wenig Hoffnung – sie sollten sich auf das Schlimmste einstellen, wie seine Tochter Caley Chase jetzt berichtet. Doch der heute 82-Jährige kämpfte sich zurück und ist inzwischen wieder auf den Beinen, auch wenn die Erinnerungen an diese Zeit lückenhaft geblieben sind.

In der Dokumentation mit dem Titel "I am Chevy Chase and You're Not", die Silvester bei CNN Premiere feiert, schildern enge Freunde und Angehörige, wie fordernd diese Wochen waren. Die lange Zeit im Krankenhaus hatte gravierende Folgen, unter anderem blieb Chase danach zunächst in seiner Beweglichkeit eingeschränkt. Sein Freund Peter Aaron half ihm durch Spiele wie Schach und Karten dabei, seine kognitiven Fähigkeiten Schritt für Schritt zurückzugewinnen. Dennoch klagte Chase zuletzt, dass sein Gedächtnis seit dem Zwischenfall stark beeinträchtigt sei. "Ich muss oft an Dinge erinnert werden", erklärte die Schauspiellegende selbst.

Chevys Karriere wurde von vielen Höhen und Tiefen begleitet – sowohl beruflich als auch menschlich. Seine Rolle in "Schöne Bescherung" machte ihn zu einem Weihnachtshelden, doch am Set zeigte sich laut Berichten aus Hollywood auch immer wieder eine andere Seite von ihm. Der Regisseur Chris Columbus (67), bekannt durch Filme wie Kevin – Allein zu Haus, gab einmal zu, dass er einst die Regie für den Weihnachtsklassiker niederlegte, da er nach einem Treffen mit Chase entschied, dass eine Zusammenarbeit für ihn schlichtweg nicht möglich sei. Trotz solcher Anekdoten bleibt Chase für viele Zuschauer eine prägende Ikone der Weihnachtszeit.

Getty Images/ Jason Merritt Chevy Chase auf der "NBC Universal's Press Tour Cocktail Party" in Pasadena

Getty Images Chevy Chase, Schauspieler

Getty Images Chris Columbus, 2022

