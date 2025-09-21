Finanzkrise ihres Ehemanns: Barbara Meier beweist Stärke

Barbara Meier (39) befindet sich derzeit in einer herausfordernden Zeit. Ihr Ehemann, der Wiener Immobilieninvestor Klemens Hallmann, musste kürzlich Insolvenz anmelden. Trotz der finanziellen Turbulenzen bleibt das Model aber optimistisch. "Manche Menschen ziehen sich zurück, wenn es schwierig wird. So bin ich nicht – ich habe von meinen Eltern andere Werte mitbekommen. Ich bin eher das Gegenteil: Wenn es schwierig wird, bin ich erst recht da", betont sie im Gespräch mit dem österreichischen Magazin Madonna.

Die Insolvenz ihres Mannes hat weitreichende Konsequenzen, darunter die Versteigerung von Luxusgütern wie Autos und Kunstwerken. Barbara lässt sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Ihre Kinder Marie-Therese und Emilia Elise bezeichnet sie dabei als ihren Hauptfokus. "Ich schaue, dass es ihnen gut geht. Gerade jetzt, wo alles so turbulent ist, versuche ich, in unserer Familie der Ruhepol zu sein – und das funktioniert eigentlich ganz gut", betont die ehemalige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin.

Auch in der Beziehung zu ihrem Mann strahlt Barbara Ruhe und Zusammenhalt aus. Die schwierigen Zeiten hätten sie beide näher zueinander gebracht, verrät sie. "Für mich gilt das in einer Ehe genauso wie in Freundschaften oder in allen anderen wichtigen Beziehungen. Dieses 'in guten wie in schlechten Zeiten' nehme ich sehr ernst", erklärt sie. Bereits in der Vergangenheit betonte die 39-Jährige, wie sehr sie die Höhen und Tiefen des Lebens gemeinsam meistern und dabei ihre Bindung stärken. Die Familie steht für sie an oberster Stelle, und sie schöpft Kraft aus einfachen Momenten mit ihren Kindern und in der Natur.

IMAGO / Future Image Barbara Meier und Klemens Hallmann, November 2024

Getty Images Barbara Meier, Model

IMAGO / Bonn.digital Klemens Hallmann und Barbara Meier, Juni 2024