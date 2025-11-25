Model Barbara Meier verrät ihre Ansicht zum Ozempic-Hype

Beim Bambi in München verriet Barbara Meier (39) ihre Meinung zu einem aktuellen Trend. Im Gespräch mit Promiflash thematisierte das Model den Hype um Abnehmspritzen wie Ozempic und zog eine klare Linie: Sie befürwortet den Einsatz nur bei ernsthaftem Übergewicht, bei Normalgewichtigen warnt sie vor dem Trend. "Was Hollywood mit dem Gewicht vormacht, ist einfach schwierig. Wir müssen immer daran denken: Wir haben einfach Verantwortung für die Kinder, für die Jugendlichen, die zu den Prominenten aufschauen."

Besonders alarmiert sie, was ihr kürzlich während einer Muttermalkontrolle berichtet wurde. "Ich habe mich mit meiner Hautärztin unterhalten, [...] die gesagt hat: Es gibt so viele Teenager mittlerweile, die sich die Lippen aufspritzen lassen und gar nicht mehr zufrieden mit sich selber sind", erzählte Barbara gegenüber Promiflash. Der Druck, dazuzugehören, sei groß – vor allem was den eigenen Körper betrifft. Für die Germany's Next Topmodel-Siegerin steht deshalb im Vordergrund, ein gutes Vorbild zu sein: "Ich habe nach der Geburt von den Kindern ein bisschen zugenommen, weil ich zu wenig Sport mache, aber ich denke mir, warum? Warum sollte ich das mit Krampf ändern? Es darf ruhig jeder sehen, dass man als Mama anders aussieht. Das ist auch okay."

Auch Annemarie Carpendale (48) kritisierte bei der Bambi-Verleihung die aktuellen Beautytrends. Die Moderatorin kann dem aktuellen Hype um aufgespritzte Lippen ebenfalls wenig abgewinnen. "Auch dieses Vergängliche von diesen ganzen Trends, diese dicken Lippen und alles straffer und fettloser und so weiter. Ich finde es gar nicht schön", stellte Annemarie gegenüber Promiflash klar. Statt ständiger Selbstoptimierung setzte sie nach eigenen Worten lieber auf natürliche Ausstrahlung und ein echtes Lächeln.

Getty Images Barbara Meier, Model

Getty Images Model Barbara Meier, Bambi-Verleihung 2025

Imago Annemarie Carpendale, Bambi 2025