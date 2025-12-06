Diese Frauen sind Model Barbara Meiers größte Inspiration

Barbara Meier (39) hat in einem Interview mit Promiflash verraten, welche Frauen sie besonders inspirieren. Dabei nannte das Model zwei Persönlichkeiten, die in ihrem Leben eine besondere Rolle spielen. Zum einen bewundert Barbara die Schauspielerin Tilda Swinton (65), die für ihre unkonventionelle Art bekannt ist und selbstbewusst zu ihrer hellen Haut und ihren hellen Wimpern steht. Zum anderen zieht sie auch ein großes Vorbild aus einer Person aus ihrem engsten Kreis: ihrer eigenen Mutter.

Die Schauspielerin erklärte weiter, warum genau Tilda Swinton sie tief beeindruckt: "Einfach, dass man dazu stehen kann, dass man vielleicht hellere Haut hat, dass man helle Wimpern hat, helle Augenbrauen. Das fand ich immer ganz toll." Doch nicht nur bekannte Persönlichkeiten beeinflussen Barbara stark. Von ihrer Mutter hat sie maßgeblich gelernt, wie man Familie, Haushalt und die Erziehung von Kindern unter einen Hut bekommt. Nun, da sie selbst Mutter von zwei Kindern ist, weiß sie die Leistungen ihrer Mutter noch mehr zu schätzen.

Barbara betonte, dass sie kein einzelnes großes Idol habe, sondern sich aus den Begegnungen mit verschiedenen Menschen jeweils Inspiration mitnehme. Sie sammelt kleine Eindrücke und Lektionen aus den unterschiedlichsten Lebenslagen. Sie lässt sich von Frauen inspirieren, die ihren Alltag meistern, und zieht daraus Motivation für ihr eigenes Leben. So gelingt es ihr, selbst authentisch und bodenständig zu bleiben – zwei Eigenschaften, die auch ihre Fans an ihr schätzen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Model Barbara Meier, Bambi-Verleihung 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Tilda Swinton, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Meier, Model