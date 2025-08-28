Insolvenz schweißt Barbara Meier und ihren Klemens zusammen

Barbara Meier (39) hat sich zu den wirtschaftlichen Schwierigkeiten ihres Mannes Klemens Hallmann geäußert und ihre Unterstützung bekräftigt. Der österreichische Immobilienunternehmer musste vor Kurzem in Wien Privatinsolvenz beantragen. Das Model erklärte gegenüber der Gala, dass diese schwierige Zeit ihre Beziehung nicht belastet, sondern im Gegenteil gestärkt habe: "Die Zeit schweißt uns nur noch enger zusammen." Gemeinsam stellen sie sich den Herausforderungen, die vor allem die aktuell kritische Lage auf dem Immobilienmarkt betreffen.

Die Schulden von Klemens belaufen sich laut den Berichten von Bild auf rund 95 Millionen Euro, die von 102 Gläubigern eingefordert werden. Ein großer Teil des Betrags entfällt auf Bürgschaften. Ziel des beantragten Sanierungsverfahrens ist es, den Gläubigern innerhalb der nächsten zwei Jahre 30 Prozent ihrer Forderungen zurückzuzahlen. Ein Sprecher des Geschäftsmannes erklärte gegenüber der Zeitung, dass die Marktsituation aktuell besonders herausfordernd sei und sowohl die Lage auf den Kapitalmärkten als auch strukturelle Veränderungen in der Branche diesen Schritt unvermeidlich gemacht hätten.

Barbara und Klemens lernten sich 2016 bei einem Event kennen, nachdem ein gemeinsamer Freund sie bekannt gemacht hatte. Rund drei Jahre später traten die ehemalige Germany's Next Topmodel-Siegerin und der Unternehmer in Venedig vor den Traualtar. Mittlerweile sind die beiden Eltern von zwei Töchtern.

