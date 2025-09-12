Chaos-Morgen: Barbara Meier sehnt sich nach Arbeit

Barbara Meier (39) gewährte nun ehrliche Einblicke in ihren hektischen Alltag als berufstätige Mutter. In einer Instagram-Story schilderte sie ihren Morgen, der alles andere als entspannt verlief: Fünfmal musste sie in der Nacht aufstehen, um sich um ihre zwei kleinen Töchter zu kümmern, und seit 5:40 Uhr war sie auf den Beinen. Trotz Müdigkeit hatte sie zwei Brotboxen zubereitet, die Kinder angezogen und sich schließlich selbst für den Tag fertig gemacht – mit dem Bewusstsein, dass ihre Kleidung immerhin "fast sauber" sei. Bis 8:30 Uhr hatte die Mama immer noch keine Zeit gefunden, selbst etwas zu essen.

Doch mit einem Augenzwinkern richtete Barbara den Blick auf die Arbeit, die sie sichtlich als Verschnaufpause betrachtet. "Jetzt freu ich mich sehr auf die Arbeit! Das ist bei weitem entspannender", schrieb das Model. Kurz darauf widmete sie sich einem beruflichen Highlight: der Präsentation ihrer neuen nachhaltigen Trachtenkollektion für das Label Angermaier. Barbara beeindruckte dabei nicht nur auf dem Catwalk, sondern zeigte einmal mehr ihr Talent als Designerin und Unternehmerin.

Dass Barbara und ihr Mann, der Unternehmer Klemens Hallmann, ein starkes Team sind, bewiesen sie bereits in der Vergangenheit. Trotz schwieriger Zeiten, wie der Insolvenz, die Klemens vor einiger Zeit durchleben musste, standen die beiden einander fest zur Seite. Das Model sprach damals davon, dass solche Herausforderungen sie als Paar nur noch enger zusammengeschweißt hätten. Gemeinsam meistern sie berufliche und private Herausforderungen und beweisen, dass sie als Familie an einem Strang ziehen.

