Stephen King träumt von Zusammenarbeit mit Skandal-Regisseur

Stephen King (78), der Meister des Horrors, hat in einem aktuellen Interview mit Deadline für eine Überraschung gesorgt, als er bekanntgab, welchem Regisseur er ohne zu zögern die Verfilmung eines seiner Werke anvertrauen würde. Seine Wahl fiel auf den dänischen Filmemacher Lars von Trier (69), bekannt für seine kontroversen und oft verstörenden Filmprojekte. "Ich halte ihn für den talentiertesten und großartigsten Regisseur der Welt", erklärte Stephen im Gespräch. Dabei sei er bereit, sich bei einer möglichen Zusammenarbeit komplett zurückzuhalten. Stephen fügte hinzu: "Ich würde mich raushalten und sagen: Geh hin und hab eine tolle Zeit!"

Die Aussage kommt gerade deswegen unerwartet, da Stephen in der Vergangenheit immer wieder kritisch auf einige Verfilmungen seiner Werke geblickt hat, insbesondere auf Stanley Kubricks (†70) Version von "Shining". Trotz seiner Enttäuschung über diese Adaption gab er an, Filmschaffenden freie Hand lassen zu wollen, sofern er an deren Talent glaubt. Neben Lars äußerte er auch, dass er es begrüßen würde, wenn talentierte Newcomer die Chance bekämen, sich an einer Verfilmung seiner Geschichten zu versuchen. Überraschenderweise erwähnte Stephen außerdem den Schauspieler und Regisseur Ben Affleck (53) als jemanden, dem er eine solche Aufgabe ebenfalls zutrauen würde.

Stephens Faszination für den dänischen Regisseur rührt nicht nur von dessen künstlerischem Talent, sondern auch von einer früheren Berührung mit dessen Arbeit her. Aus der Serie "The Kingdom" entwickelte Stephen einst die amerikanische Miniserie "Kingdom Hospital". Lars ist inzwischen für seine künstlerisch wie thematisch provokanten Filme bekannt, die immer wieder gesellschaftliche Diskussionen auslösen. Stephen hingegen bleibt trotz seiner eigenen Erfolge bemerkenswert offen für frische Impulse und unkonventionelle Ansätze, wie er kürzlich wieder mit "Es: Welcome to Derry" unter Beweis stellte, einem neuen Projekt, das gerade anläuft.

Getty Images Stephen King, Autor

Getty Images Lars von Trier im Mai 2018

Scott Eisen/ Getty Images Stephen King bei der "Es"-Vorstellung in Maine