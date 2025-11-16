Erste "Wer wird Millionär?"-Gewinnerin starb in Armut

Marlene Grabherr war 2001 die erste Frau bei der beliebten Quizshow Wer wird Millionär?, die den Hauptgewinn einstrich. Mit einer Million D-Mark auf dem Konto erfüllte sie sich ihre Träume: Sie erwarb mehrere Sportwagen, investierte in ein Fertighaus und half Freunden und Verwandten mit großzügigen Geldbeträgen. Doch wie sie einst gegenüber Bild verriet, währte das Glück nicht lange, denn viele der geliehenen Summen bekam sie nie zurück.

Mit der Zeit geriet die ehemalige Hausfrau und ihre Familie zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten. "Mir ist endgültig nichts mehr geblieben. Nur noch das Häuschen, das wir gekauft haben. Wir müssen sehen, wie wir über die Runden kommen", gestand Marlene. Ihr Schicksal steht laut Filmstarts.de exemplarisch für viele Spontangewinner, die ihren plötzlichen Reichtum überschätzen und vorschnell ausgeben. Neben den finanziellen Problemen litt Marlene zudem unter gesundheitlichen Beschwerden. Ein Tumor belastete ihre letzten Lebensjahre. Im Alter von nur 60 Jahren verstarb sie, wobei die genaue Todesursache nie bekannt wurde.

Marlenes Teilnahme an "Wer wird Millionär?" bleibt jedoch immer ein wichtiger Teil der Show-Geschichte, da bis heute nur 13 Teilnehmer den Millionengewinn mit nach Hause nehmen konnten. Warum bisher nur so wenige Kandidaten den Jackpot knacken konnten, erklärte Günther Jauch (69) kürzlich im Podcast "Ein Abend mit Günther Jauch". Der Moderator betonte: "Viele setzen aus Angst zu früh ihre Joker ein und verschenken damit die Chance auf den Hauptgewinn." Andere verfielen in die entgegengesetzte "Vollkasko-Mentalität" und nutzten wertvolle Joker zu spät.

RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator