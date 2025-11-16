Maurice Spada packt aus: Das lief zwischen ihm & Laura Blond

Maurice Spada und Laura Maria Lettgen (30), besser bekannt als Laura Blond, standen bei Love Island VIP gemeinsam im Finale. Wie es danach bei ihnen weiterging, wurde lange spekuliert. Nun räumt der einstige Make Love, Fake Love-Teilnehmer in seiner Instagram-Story mit den Gerüchten auf. Nach den Dreharbeiten vereinbarten die beiden, in Kontakt zu bleiben. Doch die Influencerin meldete sich nie bei ihrem Show-Flirt. "Ich habe alles versucht, aber da kam nichts zurück", teilt der Saarbrücker seinen Fans mit.

Besonders irritierend für Maurice waren danach diverse Ausreden, die Laura gemacht habe. "Dann kamen irgendwie so Ausreden wie: 'Ich kann hier in Dubai nicht über WhatsApp telefonieren.' Wobei WhatsApp ja über WLAN geht...", erzählt der TV-Star. Seitdem habe zwischen den "Love Island VIP"-Kandidaten Funkstille geherrscht. Kurz vor der Ausstrahlung des Finales habe sich Laura dann plötzlich doch gemeldet – aus seiner Sicht, um Schaden für ihr Image zu verhindern. Dabei behauptete sie, dass Maurice ein Bild einer Freundin von ihr geliket habe, woraufhin sie keinen Kontakt mehr mit ihm haben wollte. Der 28-Jährige ist sich sicher, nun Lauras wahre Intentionen zu kennen: "Da wusste ich Bescheid: Sie wollte nur im Game bleiben. [...] Sie hatte niemand anderen in der Villa."

Während ihrer gemeinsamen Zeit in dem Kuppelformat schien Lauras Gefühlslage noch sehr anders auszusehen. Als die beiden einmal eine Meinungsverschiedenheit wegen Lauras OnlyFans-Karriere hatten, nahm sie dies sehr mit. "Er ist so toll, was soll ich denn machen?", fragte sie sich mit Tränen in den Augen. Zu einem späteren Zeitpunkt gestand sie außerdem: "Ich bin gerade dabei, dass ich mir denke, ich könnte mich in diesen Mann verlieben und ich heule auch gleich, weil ich so Angst davor habe."

Collage: Instagram / maurice.spada, Imago Collage: Maurice Spada und Laura Maria Lettgen

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidat Maurice

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Lettgen bei der "Love Island VIP"-Premiere