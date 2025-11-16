Kim Virginia sprachlos: Nikola wohnt wieder in Deutschland

Kim Virginia Greys (30) Leben ist weiterhin im Ausnahmezustand. Nachdem ihr Partner Nikola Grey (29) spurlos verschwunden war, hat sie nun eine Information bekommen, die sie fassungslos macht. In ihrer Instagram-Story berichtet die TV-Bekanntheit: "Ich dachte, Nikola und ich können in irgendeiner Weise erwachsen miteinander kommunizieren, aber anscheinend ist er einfach wieder nach Deutschland gezogen?" Dies habe sie von einem Freund erfahren und sei daraufhin aus allen Wolken gefallen. "Ich habe keine Worte mehr für das Ganze", gesteht sie ihren Followern.

Wenige Stunden zuvor hatte sich Nikola selbst zu seinem Aufenthaltsort gemeldet. In seinem Netzbeitrag machte er jedoch deutlich, dass sein aktueller Standort nicht in Deutschland sei. "Ich bin jetzt aus Deutschland weg und in Serbien bei meiner Familie", teilte er seinen Fans mit. Gleichzeitig betonte er, dass er absichtlich aus der Öffentlichkeit verschwunden sei, um einen "Vertrauensbruch" zu verarbeiten. Er stellte klar: "Noch nie hat jemand mit meinem Vertrauen so gespielt."

Weder Nikola noch Kim haben bislang Genaueres zu den Gründen für ihre Beziehungskrise verraten. Während der Realitystar immer wieder Andeutungen macht, dass Kim ihn verletzt habe, scheint die Influencerin selbst immer wütender auf ihren Ehepartner zu werden. "Ich habe bis heute trotzdem keine einzige Nachricht bekommen. Nichts! Und ganz ehrlich? Ich fühle mich gerade einfach nur vera*scht", schimpfte sie vor wenigen Tagen auf Social Media.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren Hunden

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac in Las Vegas, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, November 2025