Nach Verschwinden: Hier hält sich Nikola Grey aktuell auf

Vor rund zwei Wochen tauchte Nikola Grey (29) in seiner Wahlheimat Dubai plötzlich ab – nicht mal seine Ehefrau Kim Virginia (30) wusste, wohin es ihn vertrieben hat. Vor wenigen Tagen meldete sich der Realitystar überraschend zurück und verkündete, in Deutschland zu sein und bald über die angespannte Situation in seiner Ehe auspacken zu wollen. Nun postet Nikola ein weiteres Statusupdate für seine Fans. "Ich bin jetzt aus Deutschland weg und in Serbien bei meiner Familie", schreibt er in seiner Instagram-Story.

Doch dabei bleibt es nicht: Er erklärt auch kurz sein Verschwinden. "Ich habe mich nach diesem Vertrauensbruch erst mal aus der Öffentlichkeit herausgenommen und bin abgetaucht", schreibt er und gesteht: "Noch nie hat jemand mit meinem Vertrauen so gespielt." Der Promis unter Palmen-Star habe etwas Zeit für sich gebraucht, um seine Wunden zu lecken. Er bedankt sich für das Verständnis seiner Fans in diesen schwierigen Zeiten und kündigt an: "Es wird Zeit zu reden!"

Wann das heiß erwartete Statement endlich kommt, bleibt unklar. Seit Nikolas Verschwinden fragen sich die Fans des Duos, was genau vorgefallen ist. Damals sprach Nikola von einer Trennung, und auch Kim gestand kurze Zeit später, es sei zu einem Streit gekommen. Am Freitag lieferte Kim schließlich ein weiteres Indiz, dass ihre Ehe nach nur zwei Wochen schon wieder Geschichte sein könnte. Sie verbrachte den Jahrestag des Paares mutmaßlich nicht allein – Kim postete ein Video von einem XXL-Rosenbouquet und bestätigte, es stamme nicht von ihrem Ehemann.

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Nikola Glumac, Reality-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Oktober 2025

Anzeige