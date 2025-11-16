Altersunterschied von 26 Jahren belastet Alec Baldwins Ehe

Hilaria Baldwin (41) hat offenbart, dass sie und ihr Ehemann Alec Baldwin (67) in Paartherapie sind, um ihren Altersunterschied von 26 Jahren besser zu verstehen und den öffentlichen Druck als Familie zu bewältigen. In der neuen Folge des Podcasts "Uncut and Uncensored" von Caroline Stanbury sprach die Unternehmerin darüber, wie sich die Dynamik in ihrer 13-jährigen Ehe anfühlt und wie das Paar damit umgeht. "Ich glaube nicht, dass Alter nur eine Zahl ist, zumindest nicht in unserer Situation", gestand Hilaria und erklärte, es gebe Momente, in denen Alecs zusätzliche Lebenserfahrung helfe – und dass sie deshalb aber auch manchmal "ein bisschen Therapie brauchen". Die beiden lernten sich 2011 in Manhattan kennen, heirateten 2012 und ziehen zusammen sieben Kinder groß. Zu Hause sei es turbulent, aber liebevoll, betonte sie.

Mehrere Hürden hätten das Band der beiden zusätzlich auf die Probe gestellt. Hilaria sprach über Fehlgeburten und die tragischen Ereignisse rund um den Dreh von "Rust". Sie erinnerte sich auch an die Zeit, in der die Familie im "Überlebensmodus" war, und daran, dass die Dreharbeiten zu ihrer Reality-Doku "The Baldwins" zwei Wochen vor dem geplanten Prozessbeginn starteten. "Manchmal werde ich sehr überwältigt", erzählte sie. Auch im Alltag brauche es Arbeit. "Haben wir unsere normalen, ehelichen Streitigkeiten? Hundertprozentig", sagte sie im Podcast. Doch entscheidend sei, "dass beide da sein wollen und es gemeinsam schaffen wollen".

Bereits vor einigen Wochen waren Fans wegen einer möglichen Ehekrise besorgt. Hilaria war bei Auftritten in der beliebten Show Dancing with the Stars ohne ihren Ehering gesehen worden. Das brachte Gerüchte um eine Trennung ins Rollen. Ein neugieriger Fan fragte Hilaria auf Instagram offen, wo ihr Ehering geblieben sei. Die Unternehmerin nahm das mit Humor und antwortete: "Beim Training trage ich ihn nicht, weil er bei all den verrückten Sachen, die wir machen, wehtut." Damit wollte sie die Spekulationen schnell aus der Welt räumen.

Anzeige Anzeige

Imago Alec Baldwin bei einer Veranstaltung in New York City am 27. Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Imago Bei der Eröffnungsgala der US Open 2025: Hilaria Baldwin und Alec Baldwin in New York

Anzeige Anzeige

Imago Hilaria Baldwin mit Alec Baldwin bei der ABT Spring Gala 2025 in New York