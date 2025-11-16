Weihnachtsfilme 2025: Von Glitzer bis schwarzem Humor

Wer an den Feiertagen mal genug von Sissi, Kevin – Allein zu Haus oder "Der Grinch" hat, darf sich dieses Jahr auf frischen Film-Nachschub freuen! Die Weihnachtszeit bringt neue Filmhighlights für gemeinsame Abende mit Plätzchen und Kuscheldecken. Schon seit dem 6. November können Kinobesucher mit "Mission Santa – Ein Elf rettet Weihnachten" in ein animiertes Abenteuer eintauchen, bei dem ein mutiger Elf den verschwundenen Schlitten des Weihnachtsmanns retten muss. Parallel dazu startete die turbulente Komödie "Mission Mäusejagd – Chaos unterm Weihnachtsbaum", in der zwei Mäuse einen fast gescheiterten Heiligabend wieder in Ordnung bringen wollen. Beide Filme garantieren Unterhaltung für Jung und Alt, jeweils mit viel Humor und festlicher Stimmung.

Für Musical-Fans wartet "Spirited", die moderne Version von Charles Dickens' "Eine Weihnachtsgeschichte", in der Will Ferrell (58) und Ryan Reynolds (49) mit eingängigen Songs und Humor begeistern. Wem der Sinn nach noch mehr Komödie steht, sollte nach "Candy Cane Lane" mit Eddie Murphy (64) Ausschau halten. Die chaotische Geschichte um einen Nachbarschaftswettbewerb in der Weihnachtszeit verspricht schrille Unterhaltung. Auch romantische Töne kommen in der Vorweihnachtszeit nicht zu kurz: Die Komödie "Holidate" zeigt, wie zwei Singles versuchen, gemeinsam den Feiertagen zu entfliehen, was jedoch für Gefühle und Verwicklungen sorgt.

Für Erwachsene, die Action und schwarzem Humor nicht abgeneigt sind, locken Alternativen wie "Violent Night" mit David Harbour (50), der als kampfbereiter Weihnachtsmann gegen Geiselnehmer antreten muss, oder "Fatman", in dem Mel Gibson (69) einen düsteren Santa spielt, der sich einem Auftragskiller stellen muss. Ob Magie, Romantik, Humor oder Action – für jede Stimmung gibt es in diesem Jahr einen passenden Weihnachtsfilm, der dafür sorgt, die kalten Winterabende zu einem Erlebnis zu machen.

"Kevin – Allein zu Haus", 1990

ActionPress Romy Schneider und Karlheinz Böhm in einer Szene aus "Sissi" von 1955

Bing Crosby und Marjorie Reynolds in dem Film "Holiday Inn"

