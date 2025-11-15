Mega-Applaus: Tom Feltons Broadway-Debüt wurde unterbrochen

Dienstagabend stand Tom Felton (38) zum ersten Mal in seiner Paraderolle als Draco Malfoy im Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind auf der Broadway-Bühne. Die Gelegenheit, den Schauspieler nach all den Jahren wieder als arroganten Zauberer zu sehen, lockte jede Menge Zuschauer an. Ein Instagram-Post der offiziellen Seite des Stücks zeigt den Moment, in dem Tom das erste Mal die Bühne betritt – und das ist sicher ein Gänsehautmoment für jeden Fan: Das Publikum rastet völlig aus vor Begeisterung und applaudiert fast eine Minute lang. In der Zeit stand die Bühne still und der Brite war sichtlich gerührt von so viel Zuspruch.

Wie sehr der Augenblick die eingefleischten "Harry Potter"-Fans, Potterheads genannt, berührt, zeigen auch die Kommentare unter dem Post. Sogar der offizielle Account des berühmten Zauberer-Franchise kommentiert: "Er kann es immer noch!" Ein User meint: "Er verdient das und die Art, wie er in der Rolle geblieben ist..." Und ein weiterer schließt sich an: "Jetzt weine ich. Oh mein Gott, danke, dass ihr das geteilt habt." Wer Tom live erleben möchte, muss allerdings die Reise nach New York City auf sich nehmen. Dafür gibt es aber noch genügend Zeit: Eigentlich sollte der 38-Jährige 19 Wochen, also bis zum 22. März 2026, für das Stück auf der Bühne stehen. Aufgrund der begeisterten Reaktionen wurde sein Engagement bis zum 10. Mai verlängert.

"Harry Potter" spielt bis heute eine große Rolle in Toms Leben. Die Filme prägten seine Kindheit und er ist ihnen nach wie vor fest verbunden. Kein Wunder also, dass er nicht zögerte, für die Broadway-Bühne erneut in die Rolle von Draco zu schlüpfen. Mit Theater kennt der Filmstar sich auch bestens aus, immerhin steht er zu Hause in London regelmäßig auf der Bühne. Wertvolle Ratschläge für das Broadway-Debüt bekam Tom von seinem guten Freund und Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe (36) höchstpersönlich – dieser wurde für seine Leistung gerade erst mit einem Tony Award ausgezeichnet. "Ich habe ein paar Tipps von Potter bekommen, das ist wahr. [...] Er war eine der ersten Inspirationen, um an den Broadway zu kommen", scherzte er bei "Good Morning America".

Getty Images Tom Felton bei seinem Debüt in "Harry Potter und das verwunschene Kind" am Broadway, November 2025

Getty Images Tom Felton auf dem Empire State Building

Getty Images Tom Felton, Daniel Radcliffe und Rupert Grint im Juli 2011 in New York