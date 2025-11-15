Hollywood adé: Jim Carrey lebt jetzt als Einsiedler auf Maui

Jim Carrey (63) hat den Trubel von Hollywood gegen das ruhige Inselleben auf Maui eingetauscht. Der 63-jährige Schauspieler, bekannt durch Filme wie "Ace Ventura" und "Die Maske", lebt dort zurückgezogen und verbringt seine Tage mit Malen, Meditation und Spaziergängen am Strand. Anstatt in neuen Filmen mitzuspielen, konzentriert er sich auf sich selbst und scherzt laut OK Magazine, dass er nur zurückkehren würde, wenn ihm ein Drehbuch in goldener Schrift von Engeln überreicht würde. Seine letzte große Rolle hatte er als Dr. Robotnik in der "Sonic the Hedgehog"-Reihe, die mit einem weiteren Teil für 2027 geplant ist.

Trotz seines Rückzugs ist Jim in der Filmszene nicht in Vergessenheit geraten. Im Februar 2026 wird ihm ein Ehren-César, der französische Oscar, verliehen, um seine mutige Vision und seinen unerschütterlichen Beitrag zur modernen Filmkunst zu würdigen. Doch hinter den Kulissen bleibt er nicht untätig. Freunde berichten, dass er Gespräche über eine eventuelle Rolle im geplanten Live-Action-Projekt "The Jetsons" führe. Dennoch legt er keinen großen Wert mehr auf Ruhm und wählt seine Projekte mit Bedacht aus, während er den Großteil seiner Zeit mit Experimenten in der Malerei verbringt.

Die Kunst ist für Jim zu einer Quelle der inneren Zufriedenheit geworden. Seine Werke, oft politisch geladen und farbenfroh, finden in einer Galerie auf Maui großen Anklang, wo Fans signierte Drucke erwerben können. Seinen Rückzug nach Maui beschreibt er als ein Leben in Isolation, das ihm ermöglicht, in Frieden mit sich selbst zu sein. Freunde berichten, dass die Insel für ihn nach persönlichem Verlust und Zeiten des Drucks zu einem Zufluchtsort wurde. Jim genießt die Einfachheit und Abgeschiedenheit, fernab von den ständigen Erwartungen der Filmindustrie.

Getty Images Jim Carrey im August 2019 in Beverly Hills

Getty Images Jim Carrey im Januar 2020

Getty Images Jim Carrey im Februar 2020