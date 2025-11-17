Co-Parenting von Lala Kent und Ex Randall ist ein "Albtraum"

Lala Kent (35) hat auf der BravoCon 2025 offen über ihr schwieriges Co-Parenting mit ihrem Ex-Verlobten Randall Emmett (54) gesprochen. "Es ist immer ein Albtraum", erklärte der Reality-TV-Star den Hosts des "Virtual Reali-Tea"-Podcasts von Page Six. Die Schauspielerin, die mit Randall die vierjährige Tochter Ocean großzieht, habe sich aber mittlerweile daran gewöhnt. "Ich bin irgendwie abgestumpft", fügte sie hinzu. Die Kommunikation zwischen den beiden erfolgt weiterhin ausschließlich über eine App, und das Co-Parenting bleibt eine Herausforderung.

Dennoch gab es im März 2025 einen bedeutenden Fortschritt. Nach mehr als drei Jahren Sorgerechtsstreit verkündete Lala während eines Amazon-Livestreams, dass sie und Randall nun eine Einigung erzielt hätten. "Der Sorgerechtsstreit ist vorbei. Es ist offiziell beendet", teilte sie ihren Fans erleichtert mit. Die neue Vereinbarung, so Lala, sei im besten Interesse ihrer Tochter getroffen worden. In der Vergangenheit hatte die Reality-Darstellerin immer wieder betont, wie emotional belastend die Auseinandersetzung rund um das Sorgerecht gewesen sei. Auch erwähnte sie, dass der Streit von viel Chaos geprägt war. Doch jetzt könne sie nach eigenen Worten endlich etwas Ruhe finden.

Lala und Randall waren seit 2018 verlobt und hatten Ocean im März 2021 willkommen geheißen, bevor sie sich später im selben Jahr trennten – Lala warf ihm damals unter anderem Untreue vor. Bereits in der Vergangenheit hatte sie ganz offen darüber gesprochen, wie tief sie die Trennung von Randall getroffen hatte. In Brittany Cartwrights (36) Podcast "When Reality Hits" schilderte der Reality-Star, dass sie nach dem Beziehungsende im Jahr 2021 körperlich und seelisch am Boden gewesen sei. "Ich konnte nicht essen. Ich war nicht gesund. Das war die schrecklichste Zeit meines Lebens", erinnerte sie sich an diese dunkle Phase zurück. Damals sei ihr Gewicht auf nur noch 40 Kilogramm gefallen, und sie fühle heute immer noch ein Schaudern, wenn sie daran denkt.

Anzeige Anzeige

Imago Lala Kent und Randall Emmett bei den Critics' Choice Real TV Awards im Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Lala Kent bei der Premierenparty zu Staffel 11 von "Vanderpump Rules" im Hollywood Palladium, Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Lala Kent bei den Creative Arts Emmys 2024 im Peacock Theater in Los Angeles