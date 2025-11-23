Darum zögerte Lala Kent wegen ihres Reality-TV-Comebacks

Lala Kent (35) wird Teil der dritten Staffel der Reality-TV-Serie "The Valley", doch die 35-Jährige gestand, dass sie zunächst zögerte, erneut vor Kameras zu treten. Wie sie gegenüber dem Magazin Us Weekly verriet, hatte sie nach ihrer Zeit bei "Vanderpump Rules" Bedenken. Besonders das Finale der elften Staffel habe sie nachdenklich gestimmt, als sie sich kritisch über Kollegin Ariana Madix (40) äußerte und dafür anschließend eine Menge Kritik bekam: "Ich habe keine Angst vor Hass, aber das war eine andere Ebene und es hat mich viel gelehrt. Doch am Ende des Tages liebe ich es, das zu tun. Also war es irgendwie ein No-Brainer."

Der Einstieg in das bereits bestehende Ensemble von "The Valley" gestaltete sich der Reality-TV-Darstellerin zufolge anders, als sie es gewohnt war. Sie sei mit vielen der Mitwirkenden bereits befreundet gewesen, darunter Kristen Doute, Brittany Cartwright (36) und Janet Caperna, was den Einstieg erleichterte. Insbesondere ihre Beziehung zu Kristen, mit der sie über die Jahre Höhen und Tiefen durchlebt habe, scheint derzeit positiv zu verlaufen. Scheana Shay (40), eine frühere Kollegin aus "Vanderpump Rules", hingegen wird nicht Teil von "The Valley" sein. Gerüchten zufolge habe Scheana selbst entschieden, nicht an den Dreharbeiten teilzunehmen.

Lala ist seit Jahren eine feste Größe im Reality-TV-Universum. Ihren Durchbruch hatte sie bei "Vanderpump Rules", doch ihre direkte Art und ihre Bereitschaft, Konflikte offen anzusprechen, sorgten immer wieder für polarisierende Meinungen. Privat teilt sie immer wieder Einblicke in ihr Leben als Mutter ihrer kleinen Tochter, die sie regelmäßig als ihre größte Motivation bezeichnet. Auch bei ihrem Neuanfang bei "The Valley" scheint sie sich treu zu bleiben – und freut sich darauf, nicht nur alte Konflikte hinter sich zu lassen, sondern auch echte Freundschaften neu aufleben zu lassen.

Getty Images Lala Kent bei der Premierenparty zu Staffel 11 von "Vanderpump Rules" im Hollywood Palladium, Los Angeles

Getty Images Lala Kent bei den Creative Arts Emmys 2024 im Peacock Theater in Los Angeles

Getty Images Lala Kent und ihre Tochter Ocean, November 2024