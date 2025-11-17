Die schönsten Looks der Stars bei den Governors Awards 2025

Am Sonntagabend strahlten die Stars im Ray Dolby Ballroom in Los Angeles, als die diesjährigen Governors Awards gefeiert wurden. Das glamouröse Event markiert den Beginn der Award-Saison und wurde von der Academy organisiert, um herausragende Leistungen im Film zu ehren. Unter den Preisträgern befanden sich Debbie Allen (75), Tom Cruise (63) und Wynn Thomas, die für ihre außergewöhnlichen Beiträge gewürdigt wurden. Dolly Parton (79) erhielt ebenfalls eine Auszeichnung, musste aufgrund gesundheitlicher Probleme jedoch auf eine Teilnahme verzichten, wie Vogue berichtet. Die Highlights des Abends werden bei den Oscars 2026 gezeigt, die im kommenden März stattfinden.

Die Veranstaltung zog wieder einmal spannende Looks auf dem roten Teppich nach sich. Jessie Buckley präsentierte sich in einem eleganten Ensemble aus schwarzem Rollkragenpullover und voluminösem Rock, während Jacob Elordi (28) und Joe Alwyn (34) mit stilvollen Anzügen überzeugten, die an ihre jüngsten Filmrollen erinnerten. Auch Ariana Grande (32) sorgte mit einem asymmetrischen rosa Dior-Kleid aus der Herbstkollektion 2007 für Aufsehen – eine Hommage an ihre Rolle in Wicked. Ihre Co-Darstellerin Cynthia Erivo (38) glänzte in einem kunstvoll gestalteten pistazienfarbenen Mantel von Givenchy, der mit Blütenmustern verziert war. Gemeinsam mit vielen anderen Stars zelebrierten sie die Magie des Abends.

Abseits des Rampenlichts bot der Abend eine Gelegenheit für persönliche Begegnungen und Wiedersehen. Ariana und Cynthia, die derzeit gemeinsam "Wicked" promoten, tauschten sich herzlich aus, während Chase Infiniti und Teyana Taylor (34), Stars von "One Battle After Another", ihre stylischen Outfits der Öffentlichkeit präsentierten. Diese kleineren Veranstaltungen gelten als beliebte Bühne für originelle Mode, und die Governors Awards 2025 bildeten da keine Ausnahme. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Überraschungen die kommende Award-Saison bereithält – doch eins ist sicher: Der Glamour dieses Abends wird noch lange in Erinnerung bleiben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande bei den Governors Awards 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Cruise bei den Governors Awards 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo bei den Governors Awards 2025