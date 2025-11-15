Wer ist der Mann, der Ariana Grande bei Premiere bedrängte?

Ariana Grande (32) wurde bei der Premiere von "Wicked: For Good" von einem Mann überfallen, über den nun neue Details ans Licht gekommen sind, wie HollywoodLife berichtet. Bei dem Angreifer handelt es sich um einen Fan von Ariana, namens Johnson Wen, auch bekannt als "Pyjama Man". Der australische Influencer stürmte auf die Sängerin zu, legte seinen Arm um ihre Schultern und versetzte sie sichtlich in Schock. Sofort griffen ihre Co-Stars ein, nahmen Ariana zur Seite und beruhigten sie, während die Security den Störenfried entfernte.

Johnson Wen, der auf sozialen Medien über 11.000 Follower zählt, ist laut HollywoodLife kein Unbekannter, wenn es um aufsehenerregende Aktionen geht. Bereits zuvor war er durch ähnliche Vorfälle aufgefallen, darunter ein Bühnensturm bei einem Katy Perry (41)-Konzert in Sydney im Juni 2025. Zudem suchte er 2024 bei einem Auftritt der Chainsmokers die Nähe der Stars. Auf Instagram inszeniert er diese Momente offenbar regelmäßig als kurze Clips mit Danksagungen an die betreffenden Künstler. Nach dem jüngsten Vorfall in Singapur hatte Johnson sogar angegeben, festgenommen worden zu sein. Er wurde wegen "öffentlicher Belästigung" angeklagt und könnte mit einer Geldstrafe rechnen.

Der Schockmoment zeigt, wie eng der Zusammenhalt im "Wicked"-Cast ist. Arianas Kolleginnen Cynthia Erivo (38) und Michelle Yeoh (63) standen ihr unmittelbar zur Seite und halfen ihr, den Schreck schnell zu überwinden. Trotz des plötzlichen Angriffs setzte Ariana den Abend fort, während Fans am Rande des Teppichs besorgt nach ihrem Wohlergehen fragten. Dennoch soll der Vorfall die Sängerin bis jetzt stark belastet haben und sie an den Anschlag bei ihrem Konzert in Manchester 2017 erinnert haben. Es bleibt abzuwarten, ob für den Angreifer nun noch weitere Konsequenzen folgen.

Getty Images Ariana Grande auf der Bühne bei den MTV Video Music Awards 2025

Getty Images Cynthia Erivo, Ariana Grande und Michelle Yeoh bei der Europapremiere von "Wicked: For Good" in London

Imago Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der "Wicked: For Good"-Premiere in London