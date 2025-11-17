Sexiest Man Jonathan Bailey glänzt bei Governors Awards

Am Sonntag, dem 16. November, zog Schauspieler Jonathan Bailey (37) bei den diesjährigen Governors Awards in Los Angeles alle Blicke auf sich. Der frisch gekrönte "Sexiest Man Alive" betrat den roten Teppich in einem eleganten schwarzen Ensemble, das mit einem Hauch von zartem Rosa aufgepeppt war. Der Wicked-Star kombinierte einen schwarzen Anzug mit einer schmal geschnittenen Hose und einem pastellrosa Hemd, das seinem Look eine verspielte Note verlieh. Das Event, das von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences organisiert wurde, war eines der Highlights der Preisverleihungssaison, bei dem Größen wie Debbie Allen (75) und Tom Cruise (63) für ihre Verdienste geehrt wurden.

Jonathan, der in der kommenden Verfilmung des Musicals "Wicked: For Good" den Prinzen Fiyero spielt, präsentierte sich bereits zuletzt im Rahmen seiner Promotour zu dem Film in makellosen Outfits auf verschiedenen Veranstaltungen. Ob in London, wo er mit einem grauen Anzug samt Remembrance-Lapel überzeugte, oder in Brasilien, wo er an der Seite von Regisseur Jon M. Chu (46) und Co-Star Cynthia Erivo (38) glänzte – Jonathan beweist derzeit ein beeindruckendes Stilgespür. Mit Unterstützung seiner Stylistin Emma Jade Morrison begeistert der Bridgerton-Darsteller in Kreationen renommierter Designer wie Ralph Lauren (86) und Dolce & Gabbana.

Der Brite, der seit Jahren für seine Rollen auf der Bühne und vor der Kamera gelobt wird, hat international an Popularität gewonnen. Nach dem Durchbruch mit der Netflix-Serie "Bridgerton" und weiteren Erfolgsserien rückte Jonathan in den Fokus des weltweiten Interesses und wurde nun zum "Sexiest Man Alive" ernannt. Seine natürliche Ausstrahlung und humorvolle Art kamen auch in einem Interview zur Geltung, in dem er ganz offen über seine Freizeit sprach. Er verriet, dass er an freien Tagen am liebsten lange Spaziergänge macht, Freunde trifft und gerne ins Theater geht, wie People berichtet. Seine Authentizität und Bodenständigkeit haben ihm dabei genauso viele Anhänger eingebracht wie sein schauspielerisches Talent – Eigenschaften, die seiner aktuellen Erfolgswelle noch zusätzlichen Glanz verleihen.

Getty Images Jonathan Bailey bei den 16th Governors Awards 2025

Getty Images Jonathan Bailey bei der Europapremiere von "Wicked: For Good“ in London 2025

Getty Images Darsteller Jonathan Bailey bei der Sondervorführung von "Wicked" in New York