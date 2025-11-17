Jane Seymour hätte mit Liebe über 70 nicht mehr gerechnet

Jane Seymour (74) hat ihr Liebesglück neu entdeckt – und das in ihren Siebzigern. Die Schauspielerin ist seit mehr als zwei Jahren mit John Zambetti liiert, einem Musiker und Notarzt, und schwärmt in einem Gespräch mit dem Magazin Hello! jetzt von ihrer Beziehung. "Ich bin unglaublich gesegnet", sagte Jane und fügte augenzwinkernd hinzu: "70 ist das neue 50." Die beiden lernten sich über ihre Kinder kennen, nachdem sie sich bei einem Shwayze-Konzert begegnet waren und herauskam, dass ihre Söhne befreundet sind. Jane und John genießen ihr gemeinsames Jetzt – ohne Eile, ohne Etiketten, dafür mit vielen kleinen Ritualen.

Im Interview erklärt Jane, sie und John hätten sich "genau zum richtigen Zeitpunkt" getroffen. Beide hätten bereits "ein Leben, viele Leben" hinter sich – mit Kindern, Enkelkindern, Karrieren, Höhen und Tiefen. John war zuvor 43 Jahre verheiratet und hat zwei Kinder, Jane, die ganze viermal verheiratet war, spricht von insgesamt sechs Kindern, inklusive Stiefkindern. "Unsere Kinder haben uns im Grunde zusammengebracht", erzählte sie. Das Paar feiert seit Kurzem sein spezielles Jubiläum: den "25. Monatsversary". Was es damit auf sich hat? "Also jeden Monat, am Vierten, schickt er mir Rosen – egal, wo ich bin und was gerade los ist. Wir sind einfach so dankbar für jede Minute, die wir zusammen haben." Gleichzeitig unterstützen sich die beiden im Alltag: Jane steht bei seinen Gigs am Bühnenrand und singt auch mal "ein bisschen Background", während John am Set von "Harry Wild" auftaucht und sogar in ein paar Episoden im Hintergrund zu sehen war.

Zum Thema Heirat bleibt die Schauspielerin gelassen. Gegenüber People stellte Jane bereits im vergangenen Jahr klar, dass eine Hochzeit derzeit kein Thema ist. Viel wichtiger sei ihr das Gefühl, angekommen zu sein. "Im Moment weiß ich nur, dass ich sehr glücklich bin", sagte sie im Mai 2024. "Ich bin glücklicher, als ich mich seit Langem erinnere. Meine Familie ist glücklich, alle sind glücklich, und ich möchte das Glück nicht durcheinanderbringen." Privat setzt die "Dr. Quinn"-Ikone auf Nähe ohne Druck, auf gemeinsame Momente, auf Familie – und auf Rosen, die pünktlich zum Vierten ins Haus flattern.

Getty Images Jane Seymour beim Acorn TV Talent Dinner in New York City am 6. August 2025

Getty Images John Zambetti und Jane Seymour bei der Women in Film Oscar Nominees Celebration in West Hollywood 2025

Getty Images Jane Seymour und John Zambetti bei der 33. Elton John AIDS Foundation Oscar-Party in West Hollywood, 2025