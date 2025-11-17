Serienstar Gwendoline Christie im neuen Pirelli-Kalender

Gwendoline Christie (47) ist eines der beeindruckenden Gesichter des neuen Pirelli-Kalenders, der in einer spektakulären Hommage an Naturgewalten und Frauenpower weibliche Stärke zelebriert. Starfotograf Sølve Sundsbø schuf mit seinem Konzept Bilder voller Tiefe und Emotionen. Für Gwendoline, die durch ihre Rolle als Brienne von Tarth in der Serie Game of Thrones bekannt wurde, war die Einladung zu diesem Projekt weit mehr als nur eine Ehre. "Ich wurde in meinem Leben selten als konventionelle Schönheit gesehen", verriet sie gegenüber der Zeitung Bild. "Das ist Akzeptanz. Respekt. Es bedeutet, gesehen zu werden, ohne verändert zu werden."

Im Kalender, der außergewöhnliche Persönlichkeiten wie Tilda Swinton (65), Venus Williams (45) und Irina Shayk (39) präsentiert, steht Gwendolines Energie im Mittelpunkt. Sølve wollte bewusst nicht ihren Körper, sondern ihre Strahlkraft einfangen. Für die Schauspielerin war dies eine tief bewegende Erfahrung. "Ich fühle mich endlich wirklich gesehen", berichtete sie. Das Konzept des Kalenders, das elf prominente Frauen mit den Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde verbindet, hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Erfahrungen und ihre Tiefe zum Ausdruck zu bringen. Sundsbø betonte: "Ich wollte nicht nur Bilder machen – ich wollte Emotionen, Instinkte und echte menschliche Zustände einfangen."

Für Gwendoline war das Projekt auch eine Reise zur Selbstakzeptanz, die sie als kreative Kraftquelle beschreibt. Sie sprach offen über den inneren Konflikt, der sie oft begleitet. "Wir sind ständig im Konflikt mit uns selbst. Das ist menschlich. Und diese Spannung ist Teil meiner kreativen Reise", erklärte sie. Im Rückblick auf den Kalender betonte sie, wie wichtig es sei, die Vielfalt und Kreativität von Menschen zu feiern, die anders sind. Gwendolines Teilnahme am Pirelli-Kalender zeigt nicht nur eine Seite von ihr, die verletzlich und stark zugleich ist, sondern setzt auch ein Zeichen für Individualität und echte Schönheit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gwendoline Christie, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Gwendoline Christie im April 2019 in New York

Anzeige Anzeige

Ian Gavan / Getty Images Gwendoline Christie bei den British Academy Film Awards