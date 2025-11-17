"Genieße jeden Moment": Thomas Rath nahm zehn Kilogramm ab

Thomas Rath (58) hat eine beeindruckende Veränderung durchgemacht: Der Designer nahm zehn Kilo ab und fühlt sich nun fitter und energiegeladener denn je. Sein Rezept? Der Verzicht auf Zucker und Alkohol sowie ein moderates Sportprogramm. "Ich genieße jeden Moment", erklärte er im Gespräch mit tag24 und sieht sich inzwischen sogar als Inspiration für andere. Auch optisch hat sich Thomas sichtbar verändert: Seine Haarpracht ließ er professionell auffüllen, was ihm sichtlich Selbstvertrauen gibt. "Ich finde, es ist sehr schön geworden", schwärmte er über seinen neuen Look.

Neben der körperlichen Transformation beschäftigt sich der Designer intensiv mit der Entwicklung in der Modebranche. Künstliche Intelligenz sieht er als Werkzeug mit viel Potenzial, aber nicht als Ersatz für handwerkliches Können. "Du musst handwerklich arbeiten können", betonte er und sprach sich klar für die Bedeutung von Qualität und Wertigkeit aus. Wegwerf-Mode lehnt er kategorisch ab und spürt, dass sich viele Kunden wieder auf hochwertige Verarbeitung und nachhaltige Materialien besinnen möchten. Die Mischung aus traditionellem Handwerk und digitaler Unterstützung sieht er als die Zukunft der Modeindustrie.

Seine neue Haarpracht ist nicht nur ein Statement, sondern auch ein Sinnbild für seine persönliche Weiterentwicklung. Der Schritt weg von seiner ikonischen Schiebermütze hin zur grauen Lockenpracht war gut durchdacht. Bereits bei seinem ersten öffentlichen Auftritt in der neuen Optik kamen Bewunderung und positives Feedback seiner Fans und Modekenner. Dieser Mut zur Veränderung zeigt, dass Thomas sich immer wieder neu erfindet, dabei jedoch seinen Stil und seine Werte beibehält. Seine positive Einstellung und sein Wille zur Weiterentwicklung machen ihn nicht nur zu einem Vorbild in der Modewelt, sondern auch im persönlichen Bereich.

Anzeige Anzeige

Instagram / mrandmrssimmons.official Thomas Rath, Designer

Anzeige Anzeige

ProSieben / Benjamin Kis Thomas Rath bei "Beauty & The Nerd 2023"

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Rath, Designer