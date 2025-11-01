Shitstorm für Molly-Mae Hague: Zeigt sie zu viel von Bambi?

Molly-Mae Hague (26) sieht sich erneut heftiger Kritik ausgesetzt. In der neuesten Folge ihrer Amazon-Dokuserie "Molly-Mae: Behind It All" sorgten Aufnahmen ihrer zweijährigen Tochter Bambi für Diskussionen. Zu sehen waren unter anderem Szenen, in denen Molly-Mae versuchte, Bambi an das Töpfchen zu gewöhnen, sowie eine verschwommene Sequenz des Kleinkindes in der Badewanne. Kommentatoren im Netz bezeichneten die Szenen als "verstörend" und "bedenklich". Die Vorwürfe treffen die ehemalige Love-Island-Teilnehmerin offenbar hart, wie eine Quelle gegenüber Mirror verriet.

Laut dem Insider trifft die Kritik Molly-Mae besonders, weil für sie Bambis Wohl immer an erster Stelle stehe: "Der Gegenwind hat sie richtig geschockt." Die Influencerin habe dem Amazon-Team vertraut und fühle nun schmerzhaft, dass bei einem Reality-Format jede Sequenz seziert werde: "Niemand ist davor gefeit, und Molly kann es sich nicht leisten, unaufmerksam zu sein. Wenn man so eine Show macht, muss man die Kontrolle behalten und jedes Detail, das veröffentlicht wird, genau prüfen."

Privat richtet Molly-Mae vieles auf ihren familiären Mikrokosmos aus. Bambi wird im Januar drei Jahre alt, und die Influencerin spricht offen darüber, wie sehr sie sich als Mutter auf den Alltag mit der Kleinen fokussiert. Im Hintergrund stützt sie sich auf ein enges Umfeld und auf Routinen, die ihr Stabilität geben, wenn die Öffentlichkeit näher rückt, als es ihr lieb ist. Wünsche für die Zukunft drehen sich ebenfalls um die Familie: Molly-Mae hat bereits erzählt, dass sie sich gut vorstellen kann, Bambi irgendwann ein Geschwisterchen zu schenken – eine Herzenssache, die auch mit der innigen Beziehung zu ihrer Schwester Zoe zu tun hat.

Imago Molly-Mae Hague, 2025

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und ihre Tochter Bambi

Imago Molly-Mae Hague, 2025

