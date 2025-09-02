Molly-Mae und Tommy Fury zeigen sich verliebt im Vlog

Molly-Mae Hague (26) hat ihren Fans einen besonderen Einblick in ihre Beziehung mit Tommy Fury (26) gegeben. In ihrem aktuellen YouTube-Vlog präsentiert sich das Paar am Montag erstmals seit der Trennung im August 2024 wieder gemeinsam vor der Kamera. Nach monatelanger Abwesenheit ist Tommy damit erneut in Mollys Videos zu sehen. Die Aufnahmen zeigen die beiden am Flughafen, wo sie sich liebevoll verabschieden, bevor er zu seinem Triathlon aufbricht. In einem besonders emotionalen Moment halten sie inne, tauschen Zärtlichkeiten aus und bekräftigen ihre Verbundenheit. Das Love Island-Paar bestätigte die Gerüchte um ein Comeback bereits im Mai.

Der Vlog zeigt auch, wie Molly später mit Tochter Bambi nach Frankreich flog, um Tommy beim Zieleinlauf seines 100-km-Triathlons zu überraschen. Mit einem Augenzwinkern kommentierte sie noch zuvor: "Ich werde mit dem Kind die Stellung halten." Ihre spontane Geste rührte den Sportler zutiefst. "Ehrlich gesagt dachte ich, ich halluziniere", erinnerte sich Tommy auf Nachfrage seiner Liebsten. "Als ich dich berührte, dachte ich: 'Oh mein Gott, du bist wirklich hier.' Das war mit Abstand der Höhepunkt dieser ganzen Veranstaltung." Molly nutzte die Gelegenheit, um ihre Bewunderung für Tommys Leistung in den sozialen Medien zum Ausdruck zu bringen und teilte ein süßes Video, in dem sie ihn anfeuert und stolz auf seinen Erfolg ist.

Abseits des sportlichen Erfolgs musste sich der Boxer und stolze Vater jedoch mit einer anderen Herausforderung auseinandersetzen: Kritik an seiner Lauftechnik. Auf humorvolle Weise konterte er die Kommentare und Anspielungen auf Instagram, dass er wie Phoebe aus Friends oder mit Flossen an den Füßen laufe. Tommy bewies einmal mehr, wie gefestigt er in seinem Tun ist: "Nur zu, mach dich über meine Form lustig... aber könntest du nach einem 100-km-Triathlon noch einen Sprint hinlegen?", feuerte er online unbeeindruckt zurück. Bereits im Januar hatte er Schlagzeilen gemacht, als er bei einem Charity-Lauf beinahe eine ältere Läuferin umgeworfen hatte.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Mai 2022

Instagram / mollymae Tommy Fury, Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi, Mai 2024

Instagram / tommyfury Tommy Fury, Profiboxer