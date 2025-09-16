Tochter beißt andere Kinder: Molly-Mae Hague steht in Kritik

Molly-Mae Hague (26) sieht sich derzeit harscher Kritik ausgesetzt, nachdem ihre zweijährige Tochter Bambi erneut unerwartetes Verhalten gezeigt hat. In einem YouTube-Video teilte der Reality-TV-Star mit, dass Bambi im Kindergarten andere Kinder beißt und kürzlich damit begann, die Namen von Kindern aufzuzählen, die sie beißen möchte. Ihre Reaktion darauf blieb sanft, sie erklärte ihrer Tochter ruhig, dass der Mund für Essen gedacht sei. Doch Bambis Antwort darauf war unmissverständlich: "Wir beißen Emily. Wir beißen Dory." Molly-Mae konnte sich ein Lachen kaum verkneifen, was ihren Kritikern als unangebrachte Nachsicht erschien.

Die Influencerin, die sich in ihrem Vlog als mental erschöpft von Bambis Verhalten zeigte, erklärte zudem, dass im Kindergarten eine "sanfte Erziehungsmethode" bevorzugt werde, bei der Kinder für Fehlverhalten nicht bestraft werden. Fans und Zuschauer auf sozialen Medien waren gespalten: Während einige ihre offene Art lobten, Situationen so real zu zeigen, wie sie sind, bezeichneten viele ihr Verhalten als "viel zu weich". Einige forderten eine klarere, konsequentere Reaktion. Es wurden Stimmen laut, die Molly-Maes Ansatz als unzureichend bewerteten und monierten, sie mache das Thema beißendes Verhalten unfreiwillig zu einem Spiel.

Schon in der Vergangenheit sprach Molly-Mae über die Schwierigkeiten, die das Thema mit sich bringt, und darüber, dass auch Bambi selbst bereits das Opfer einer Beißattacke wurde. Sie sieht die Ursache des Problems in einer Art Nachahmungswelle unter den Kindern – ein Phänomen, das in der Kita offenbar häufiger vorkommt. Dass Molly-Mae trotz aller Herausforderungen des Elternseins den Humor nicht verliert, verdeutlicht jedoch auch ihre lebensfrohe und offene Art. Es ist ein Balanceakt für das Reality-Sternchen, ihre Tochter liebevoll zu erziehen, ohne mögliche Grenzen aus den Augen zu verlieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Molly-Mae Hague, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi