Statt Facelifting: Gabrielle Union schwört auf diesen Trick

Gerüchte, dass sie bei ihrem Aussehen mit Schönheitseingriffen nachgeholfen hat, weist Gabrielle Union (52) entschieden zurück. Stattdessen erspare ein einfacher Trick ihr den teuren Gang zum plastischen Chirurgen – und der hat mit ihrer Frisur zu tun. Gegenüber People verriet die "10 Dinge, die ich an dir hasse"-Darstellerin ihr kleines Beauty-Geheimnis: "Ein hoher Pferdeschwanz ist für Damen in einem gewissen Alter wie ein Facelifting." Gabrielle zeigte dabei auf die Stellen an ihrem Kopf, an denen der strenge Pferdeschwanz ihre Haut straffte. "Und es kostet nichts", fügte die US-Amerikanerin verschmitzt hinzu.

Die 52-Jährige, die seit den 90er-Jahren in der Schauspielszene vertreten ist, soll für Beauty-Eingriffe nämlich gar keine Zeit haben. "So sehr auch darüber spekuliert wird, was mit meinem Gesicht passiert oder nicht passiert, wenn man nicht sechs Monate lang fehlen kann, um ein Facelifting zu bekommen, dann kriegt der Pferdeschwanz das schon hin", war sich die "Als du mich sahst"-Produzentin sicher und freute sich gegenüber dem Magazin, dass hohe Zöpfe immer noch in Mode seien.

Vor wenigen Jahren sah es mit Gabrielles Frisur noch etwas anders aus – da schnitt sie ihre Haare nämlich ganz kurz! Der Grund dafür war allerdings nicht ein bestimmtes Erlebnis im Leben der Filmproduzentin, die entfernt mit der Rapperin Saweetie (30) verwandt ist. Auf ihrem Instagram-Profil erklärte sie ihre Motivation für den Haarschnitt: "In Filmen werden immer Frauen gezeigt, die ihre Haare abschneiden, wenn sie alles verloren haben. Aber ich wollte wissen, wie es ist, etwas zu verändern, wenn alles perfekt läuft." Mit ihrem Mann, dem ehemaligen Profi-Basketballer Dwayne Wade (42), soll die Autorin nämlich eine glückliche Ehe führen. Die beiden bekamen 2018 ihre Tochter Kaavia James per Leihmutterschaft, als Gabrielle bereits 46 Jahre alt war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gabrielle Union, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / gabunion Gabrielle Union mit ihrer Tochter Kaavia James

Anzeige Anzeige