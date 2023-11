So glamourös kamen die Stars zu Beyoncés Filmpremiere!

Ein besonderer Abend für Beyoncé (42)! Die Popikone ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen der Gegenwart. Im vergangenen Jahr veröffentlichte sie ihr siebtes Studioalbum "Renaissance". In Deutschland stand sie im Juni für drei Konzerte auf der Bühne. Am Samstag feierte der Superstar die Weltpremiere ihres Konzertfilms "Renaissance: A Film by Beyoncé", der sich mit der jüngsten Welttournee der Sängerin befasst. Die Premiere verfügte über eine starbesetzte Gästeliste: So glamourös sahen die Stars bei Beyoncés Event aus!

Das Motto für die Premiere wurde von Variety als "gemütliche Opulenz" beschrieben. Das Thema wurde von den Gästen mit Bravour umgesetzt: Die Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o (40) erschien in einem silbernen Blazerkleid, dass perfekt zu Beyoncés "Renaissance"-Outfits passte. Die Schauspielerin Gabrielle Union (51) trug ein tief ausgeschnittenes schwarzes Kleid. Sie zog in ihrem atemberaubenden Ensemble die Blicke auf sich. Der Star des Abends schritt selbst nicht offiziell über den Teppich, wurde aber mit ihrer Tochter Blue Ivy Carter (11) gesichtet.

In dem Film kommen neben Ausschnitten von ihrer "Renaissance World Tour" auch Momente abseits der Bühne vor. Der Konzertfilm erscheint am 1. Dezember weltweit in den Kinos. Die "Single Ladies"-Sängerin folgt mit ihrem Konzertfilm dem Beispiel ihrer Kollegin Taylor Swift (33), die im Oktober einen Konzertfilm über ihre laufende "The Eras Tour" auf die Leinwand gebracht hat.

APEX / MEGA Lupita Nyong'o, Premiere von "Renaissance: A Film by Beyoncé", November 2023

APEX / MEGA Gabrielle Union, Premiere von "Renaissance: A Film by Beyoncé", November 2023

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

