Samira Yavuz vermutet: Dschungelcamp 2026 wird "anders"

Samira Yavuz (32) hat ihre Teilnahme an der diesjährigen Staffel des Dschungelcamps offiziell bestätigt und wirkt spürbar erleichtert, das Geheimnis endlich lüften zu können. Auf Instagram erklärte sie: "Endlich muss ich es nicht mehr geheim halten." Vom diesjährigen Cast zeigt sich der Realitystar begeistert: "Spannende Konstellation, der ganze Cast." Gleichzeitig vermutet Samira: "Hab irgendwie das Gefühl, dass es dieses Jahr anders sein wird als die Jahre zuvor." Was sie damit genau meint, bleibt allerdings offen.

Mit an ihrer Seite wird Eva Benetatou (33) in den Dschungel ziehen, die eine besondere Verbindung zu Samiras Vergangenheit hat. Serkan Yavuz (32), Samiras Ex und Vater ihrer Kinder, hat sie während ihrer Schwangerschaft ausgerechnet mit Eva betrogen. Wie die beiden Frauen im Camp miteinander umgehen werden, dürfte für reichlich Gesprächsstoff sorgen. Auch wenn Samira sich bisher öffentlich nicht näher zu den Umständen des bevorstehenden Aufeinandertreffens äußerte, wird es sicherlich spannend, ob und wie dieses Kapitel im Dschungel neu aufgerollt wird.

Kurz nachdem RTL die Namen der diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten verkündet hat, ist klar: Im Camp treffen viele bekannte Gesichter aufeinander. Neben Samira und Eva dürfen sich die Zuschauer auf ein echtes Staraufgebot freuen. So sind unter anderem Simone Ballack (49), Stephen Dürr (51), Hardy Krüger Jr. (57), Nicole Belstler-Boettcher (62), Gil Ofarim (43), Hubert Fella (57), Patrick Romer (30), Ariel, Mirja du Mont (49) und Umut Tekin (28) mit von der Partie.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz vor ihrer Trennung

Anzeige Anzeige

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026